Як покращити собі життя: 10 геніальних речей, які захоче мати кожен

Джерело:Figyelj
У світі щоденно з'являється безліч нових винаходів, які спрямовані на покращення нашого життя. Деякі з цих винаходів стають незамінними у нашому побуті, а деякі безслідно зникають.
Ми підготували добірку оригінальних речей, які створює шалений винахідник Метт Бенедетто. Його винаходи дивні, але дуже оригінальні та практичні.
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Усе морозиво, яке розтануло, стікає на низ склянки. Завдяки цьому наприкінці улюблений смаколик можна просто випити.
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