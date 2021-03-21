Как улучшить себе жизнь: 10 гениальных вещей, которые захочет иметь каждый
В мире ежедневно появляется множество новых изобретений, направленных на улучшение нашей жизни. Некоторые из этих изобретений становятся незаменимыми в нашем быту, а некоторые бесследно исчезают.
Источник:Figyelj
Мы подготовили подборку оригинальных вещей, которые создает безумный изобретатель Мэтт Бенедетто. Его изобретения странные, но очень оригинальные и практичные.
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1. Устройство для аккуратного поедания хот-догов
Фото newperexod
2. Шторка-полотенце для ванной комнаты или душа
Фото justmademyday
3. Оригинальный стакан для поедания мороженого
Все мороженое, которое растаяло, стекает на низ стакана. Благодаря этому в конце любимую вкусняшку можно просто выпить.
Фото figyelj
4. Благодаря этому изобретению вас смогут идеально слышать даже тогда, когда вы в маске
Фото caak
5. Изобретение для тех, кто всегда не успевает утром позавтракать
Фото ennori
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6. Нестандартный держатель для стаканов с напитками
Фото nb.img4.monster
7. Одеяло для тех, кому жарко и холодно одновременно
Фото unnecessaryinventions
8. Зонты для обуви
Фото laguiadelvaron
9. Изобретение для тех, кто часто бывает на концертах и любит все снимать на видео
Фото twitter
10. Оригинальная "селфи-палка"
Фото lalashares
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