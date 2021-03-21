В мире ежедневно появляется множество новых изобретений, направленных на улучшение нашей жизни. Некоторые из этих изобретений становятся незаменимыми в нашем быту, а некоторые бесследно исчезают.

Мы подготовили подборку оригинальных вещей, которые создает безумный изобретатель Мэтт Бенедетто. Его изобретения странные, но очень оригинальные и практичные. Читайте также: 12 вещей, уникальность которых оценят единицы: фото 1. Устройство для аккуратного поедания хот-догов Фото newperexod 2. Шторка-полотенце для ванной комнаты или душа Фото justmademyday 3. Оригинальный стакан для поедания мороженого Все мороженое, которое растаяло, стекает на низ стакана. Благодаря этому в конце любимую вкусняшку можно просто выпить. Фото figyelj 4. Благодаря этому изобретению вас смогут идеально слышать даже тогда, когда вы в маске Фото caak 5. Изобретение для тех, кто всегда не успевает утром позавтракать Фото ennori Интересно: 10 вещей, которые человечество должно было придумать значительно раньше 6. Нестандартный держатель для стаканов с напитками Фото nb.img4.monster 7. Одеяло для тех, кому жарко и холодно одновременно Фото unnecessaryinventions 8. Зонты для обуви Фото laguiadelvaron 9. Изобретение для тех, кто часто бывает на концертах и ​​любит все снимать на видео Фото twitter 10. Оригинальная "селфи-палка" Фото lalashares