Выбрать качественный и проверенный товар на AliExpress – это задача не из легких. Нужно потратить много времени и сил, чтобы найти те товары, которые "не подведут" уже во второй день использования.

Идеи 24 сделали для вас подборку из 10 классных вещей, которые точно пригодятся в быту, а вам при этом не придется тратить много времени на их поиск.

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1. Ручной пылесос

Удобная небольшая вещь, благодаря которой можно "почистить" от пыли диван, коврик или даже шторы. В комплекте есть несколько насадок, а также зарядный кабель. Приобрести такой пылесос можно за 700 грн.

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2. Дозатор для зубной пасты

Удобная и оригинальная вещь, которую можно приобрести за 85 гривен. Особенно понравится детям.

Фото aliexpress

3. Магнитный зажим для штор

Стильный дизайн, простота в использовании, универсальность – все это всего за 68 гривен.

Фото aliexpress

4. Держатель для бритв

Хранить бритвы на влажной поверхности опасно. Поэтому такой держатель не только удачно дополнит интерьер ванной, но и будет служить хорошей защитой лезвия бритвы от влаги и грязи. Купить такой товар можно за 115 гривен.

Фото aliexpress

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5. Подвесные контейнеры

Если у вас маленький холодильник и большая семья – эта вещь для вас. Благодаря таким контейнерам вы сможете рационально использовать все пространство в холодильнике. Цена на такие контейнеры колеблется от 77 до 100 грн.

Фото aliexpress

6. Мерный стакан 2 в 1

Универсальная емкость, которая поможет максимально точно определять объем и массу ваших продуктов. Состоит из двух частей: мерного стакана и весов, которые имеют вид ручки и подставки. Цена такого прибора составляет 360 грн.

Фото news-burg

7. "Умный" замок

Оригинальный замок, который можно открыть с помощью отпечатка пальца. Удобно и надежно. Не так ли? Купить такую ​​вещь можно за 520 грн.

Фото aliexpress

8. Вакууматор

Вещь, благодаря которой вы сможете хранить продукты длительное время. В зависимости от мощности прибора и страны, которая будет отправлять вам товар, цена колеблется от 400 до 653 грн.

Фото 999.md

9. Оригинальная вешалка для сушки

Незаменимая вещь для тех, кто имеет большую семью и постоянно стирает белье. Благодаря спиральной форме вы сможете высушивать полотенца, простыни, пледы компактно и удобно. Цена на эту вещь составляет 149-189 грн, в зависимости от формы и количества "извилин".

Фото aliexpress

10. Чехлы на стулья

Яркие, стильные и оригинальные чехлы – это то, что может "освежить" дизайн вашей кухни или гостиной. Выбирать можно, отталкиваясь от ваших вкусов и финансовых возможностей. Цена колеблется от 58 до 570 грн.

Фото aliexpress