100 лет – это, несомненно, большой промежуток времени, в течение которого мир кардинально менялся. В прошлом веке были другие условия проживания, другие законы, а также совершенно иное отношение людей к тем или иным историческим событиям.

Мы подготовили для вас подборку фото, которые покажут жизнь людей прошлого века.

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"Сухой закон"

Сотрудники полиции Нью-Йорка наблюдают за парой мужчин, когда они выливают из бочки незаконно изготовленный алкоголь. Запрет на изготовление, хранение, продажу, перевозку и потребления алкоголя в США длился с 1920 по 1933 год.

Фото cntraveler

Радио

Компания ребят собралась за столом, чтобы послушать радио. Способ был особый и не слишком удобный, но увлекательный и интересный.

Фото seznamzpravy

Фильмы со звуками

В начале 1920-х годов все фильмы не имели озвучивания (за исключением музыкальных вставок). А это фото сделано в 1926 году во время, когда происходили съемки первого фильма с диалогами персонажей.

Фото esquire

Смелый поступок

Мужчина выполняет важную задачу и переходит из одного самолета в другой, чтобы добавить горючего. Только представьте сложность ситуации и возможность все это сфотографировать.

Фото yahoo

Недостаток хлеба

Дети стоят в больших очередях для того, чтобы получить хлеб тогда, когда родители участвуют в забастовках на мясоперерабатывающих и сталелитейных заводах.

Фото esquire

Продажа акций

Торговцы пытаются продать свои акции, показывая цены жестами рук. Торги проходили в специальном месте на Уолл-стрит.

Фото thebalance

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Фондовый рынок

Инвестор, который обанкротился в результате краха фондового рынка, пытается продать свой роскошный родстер за 100 долларов.

Фото cntraveler

Стихийный рынок

Фото ymorno

Отсутствие средств

Из-за отсутствия средств, что стало причиной сложных ситуаций с заводами, многие женщины были вынуждены продавать семейные драгоценности "за копейки".

Фото vintag

Дети, которые без родителей и дома играют в карты

Фото mvestnik