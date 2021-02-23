10 фото, которые отправят вас на 100 лет назад
100 лет – это, несомненно, большой промежуток времени, в течение которого мир кардинально менялся. В прошлом веке были другие условия проживания, другие законы, а также совершенно иное отношение людей к тем или иным историческим событиям.
Источник:24 канал
Мы подготовили для вас подборку фото, которые покажут жизнь людей прошлого века.
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"Сухой закон"
Сотрудники полиции Нью-Йорка наблюдают за парой мужчин, когда они выливают из бочки незаконно изготовленный алкоголь. Запрет на изготовление, хранение, продажу, перевозку и потребления алкоголя в США длился с 1920 по 1933 год.
Фото cntraveler
Радио
Компания ребят собралась за столом, чтобы послушать радио. Способ был особый и не слишком удобный, но увлекательный и интересный.
Фото seznamzpravy
Фильмы со звуками
В начале 1920-х годов все фильмы не имели озвучивания (за исключением музыкальных вставок). А это фото сделано в 1926 году во время, когда происходили съемки первого фильма с диалогами персонажей.
Фото esquire
Смелый поступок
Мужчина выполняет важную задачу и переходит из одного самолета в другой, чтобы добавить горючего. Только представьте сложность ситуации и возможность все это сфотографировать.
Фото yahoo
Недостаток хлеба
Дети стоят в больших очередях для того, чтобы получить хлеб тогда, когда родители участвуют в забастовках на мясоперерабатывающих и сталелитейных заводах.
Фото esquire
Продажа акций
Торговцы пытаются продать свои акции, показывая цены жестами рук. Торги проходили в специальном месте на Уолл-стрит.
Фото thebalance
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Фондовый рынок
Инвестор, который обанкротился в результате краха фондового рынка, пытается продать свой роскошный родстер за 100 долларов.
Фото cntraveler
Стихийный рынок
Фото ymorno
Отсутствие средств
Из-за отсутствия средств, что стало причиной сложных ситуаций с заводами, многие женщины были вынуждены продавать семейные драгоценности "за копейки".
Фото vintag
Дети, которые без родителей и дома играют в карты
Фото mvestnik
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