10 фото, які миттю відправлять у 2000-ні роки й змусять ностальгувати кожного

2000-ні роки – це вже не наше дитинство, але ще й не зрілий час, який ми проводили за комп'ютером. Але це теж особливий період, з яким у нас асоціюватиметься ряд певних подій.
У нашій добірці фото речей, без яких важко уявити початок нового тисячоліття. Кожному з нас знайомі певні ситуації та речі, які зараз лише викликають посмішку і змушують ностальгувати.
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1. Зрозуміють лише обрані
Фото figyelj
2. Такий годинник висів чи не у кожній квартирі
Фото nice-me
3. Коробка передач з унікальним дизайном
Фото telegraf
4. У 2000-их роках Crazy Frog став головним "обличчям" усіх блокнотів, зошитів, щоденників, а популярна пісня звучала з усіх околиць
5. Список пісень для завантажувань виглядав приблизно так
Фото notebookitalia
6. Усі ми рахували кожне зроблене фото
Фото promoidomХочете душевно провести час з близькими, яких давно не бачили? Приготуйте коктейль із Soplica – і ваш вечір буде теплим та невимушеним.
7. Для того, щоб побачити зроблені фото доводилося чекати близько 7 днів
Фото kufer.media
І ще Культові речі з 90-х, які хотіли мати всі: ностальгійні фото
8. І ми готові були чекати як мінімум усю ніч
Фото 20min
9. Поширений спосіб порятунки подертого диска з улюбленою музикою
Фото fizzl
10. Для того, щоб написати "привіт", нам доводилося натискати клавіші понад 12 разів
Фото cabroworld