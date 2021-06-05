10 фото, які миттю відправлять у 2000-ні роки й змусять ностальгувати кожного

5 червня 2021 , 16:00
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

2000-ні роки – це вже не наше дитинство, але ще й не зрілий час, який ми проводили за комп'ютером. Але це теж особливий період, з яким у нас асоціюватиметься ряд певних подій.

У нашій добірці фото речей, без яких важко уявити початок нового тисячоліття. Кожному з нас знайомі певні ситуації та речі, які зараз лише викликають посмішку і змушують ностальгувати.

Цікаво Оригінал проти підробки: на що звертати увагу при покупці алкоголю

1. Зрозуміють лише обрані

Фото figyelj

2. Такий годинник висів чи не у кожній квартирі

Фото nice-me

3. Коробка передач з унікальним дизайном

Фото telegraf

4. У 2000-их роках Crazy Frog став головним "обличчям" усіх блокнотів, зошитів, щоденників, а популярна пісня звучала з усіх околиць

5. Список пісень для завантажувань виглядав приблизно так

Фото notebookitalia

6. Усі ми рахували кожне зроблене фото

Фото promoidom

Хочете душевно провести час з близькими, яких давно не бачили? Приготуйте коктейль із Soplica – і ваш вечір буде теплим та невимушеним.

7. Для того, щоб побачити зроблені фото доводилося чекати близько 7 днів

Фото kufer.media

І ще Культові речі з 90-х, які хотіли мати всі: ностальгійні фото

8. І ми готові були чекати як мінімум усю ніч

Фото 20min

9. Поширений спосіб порятунки подертого диска з улюбленою музикою

Фото fizzl

10. Для того, щоб написати "привіт", нам доводилося натискати клавіші понад 12 разів

Фото cabroworld

Автор: Сніжана Лісова