В нашей подборке фото вещей, без которых трудно представить начало нового тысячелетия. Каждому из нас знакомы определенные ситуации и вещи, которые сейчас только вызывают улыбку и заставляют ностальгировать.

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1. Поймут только избранные

Фото figyelj

2. Такие часы висели едва ли не в каждой квартире

Фото nice-me

3. Коробка передач с уникальным дизайном

Фото telegraf

4. В двухтысячных годах Crazy Frog стал главным "лицом" всех блокнотов, тетрадей, дневников, а популярная песня звучала везде и всюду

5. Список песен для скачиваний выглядел примерно так

Фото notebookitalia

6. Все мы считали каждое сделанное фото

Фото promoidom

7. Для того чтобы увидеть сделанные фото, приходилось ждать около 7 дней

Фото kufer.media

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8. И мы готовы были ждать как минимум всю ночь

Фото 20min

9. Распространенный способ спасения поцарапанного диска с любимой музыкой

Фото fizzl

10. Для того чтобы написать "привет", нам приходилось нажимать клавиши более 12 раз

Фото cabroworld