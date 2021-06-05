В нашей подборке фото вещей, без которых трудно представить начало нового тысячелетия. Каждому из нас знакомы определенные ситуации и вещи, которые сейчас только вызывают улыбку и заставляют ностальгировать.
Интересно Оригинал против подделки: на что обращать внимание при покупке алкоголя
1. Поймут только избранные
Фото figyelj
2. Такие часы висели едва ли не в каждой квартире
Фото nice-me
3. Коробка передач с уникальным дизайном
Фото telegraf
4. В двухтысячных годах Crazy Frog стал главным "лицом" всех блокнотов, тетрадей, дневников, а популярная песня звучала везде и всюду
5. Список песен для скачиваний выглядел примерно так
Фото notebookitalia
6. Все мы считали каждое сделанное фото
Фото promoidom
7. Для того чтобы увидеть сделанные фото, приходилось ждать около 7 дней
Фото kufer.media
И еще Культовые вещи из 90-х, которые хотели иметь все: ностальгические фото
8. И мы готовы были ждать как минимум всю ночь
Фото 20min
9. Распространенный способ спасения поцарапанного диска с любимой музыкой
Фото fizzl
10. Для того чтобы написать "привет", нам приходилось нажимать клавиши более 12 раз
Фото cabroworld