У нашій добірці фото речей, без яких важко уявити початок нового тисячоліття. Кожному з нас знайомі певні ситуації та речі, які зараз лише викликають посмішку і змушують ностальгувати.
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1. Зрозуміють лише обрані
Фото figyelj
2. Такий годинник висів чи не у кожній квартирі
Фото nice-me
3. Коробка передач з унікальним дизайном
Фото telegraf
4. У 2000-их роках Crazy Frog став головним "обличчям" усіх блокнотів, зошитів, щоденників, а популярна пісня звучала з усіх околиць
5. Список пісень для завантажувань виглядав приблизно так
Фото notebookitalia
6. Усі ми рахували кожне зроблене фото
Фото promoidom
7. Для того, щоб побачити зроблені фото доводилося чекати близько 7 днів
Фото kufer.media
І ще Культові речі з 90-х, які хотіли мати всі: ностальгійні фото
8. І ми готові були чекати як мінімум усю ніч
Фото 20min
9. Поширений спосіб порятунки подертого диска з улюбленою музикою
Фото fizzl
10. Для того, щоб написати "привіт", нам доводилося натискати клавіші понад 12 разів
Фото cabroworld