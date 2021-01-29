10 фото, які доводять, що у домашніх улюбленців теж може бути поганий день

15:04

Деякі тварини можуть дуже яскраво показувати свої емоції. Вони грайливі, коли щасливі, злі, коли на нас ображаються або байдужі, коли не хочуть, щоб ми з ними гралися. Увесь цей спектр емоцій проявляється в кожної тварини по різному.