Деякі тварини можуть дуже яскраво показувати свої емоції. Вони грайливі, коли щасливі, злі, коли на нас ображаються або байдужі, коли не хочуть, щоб ми з ними гралися. Увесь цей спектр емоцій проявляється в кожної тварини по різному.

Джерело: 24 канал Якщо ви хочете покращити собі настрій, просто перегляньте добірку кумедних фото домашніх улюбленців. Читайте також: 10 фото, які доводять, що тварини вміють дружити Коли реальність зовсім не підтвердила очікування Фото pinterest Коли ну зовсім не хочеться гуляти на вулиці Фото harmonikum "Хто з'їв мою сметанку?!" Фото slovofraza "Не хочу я нікуди їхати!" Фото lemurov Цікаво: 15 тварин, які не готові відмовитися від своїх улюблених іграшок: фото "Наступного разу ви добре подумаєте, чи варто залишати мене без їжі" Фото harmonikum Пес явно не очікував, що його сьогодні не будуть розчісувати Фото reddit Він, мабуть, влаштує веселий ранок своїм господарям Фото justsomething "Їстиии!" Фото southwestjournal "Моя помста буде страшною" Фото telegraph "Не віддам я свою їжу" Фото forfun