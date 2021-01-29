Некоторые животные могут очень ярко показывает свои эмоции. Они игривые, когда счастливы, злые, когда на нас обижаются или равнодушны, когда не хотят, чтобы мы с ними играли. Весь этот спектр эмоций проявляется в каждой зверушки по разному.

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