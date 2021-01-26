Домашні тварини – це не лише вірні друзі. Вони також здатні своїх власників позбавити стресу, відчуття самотності й покращити настрій.

Джерело: Ідеї 24 Якщо ви хочете відволіктися від щоденних турбот, негативних новин та усіх політичних проблем, перегляньте добірку фото, яку ми для вас підготували. Обережно, милота цих фото "зашкалює". Читайте також: 10 фото, які доводять, що тварини вміють дружити 1. Іграшка майже такого ж розміру, як кошеня Фото hotlifestylenews 2. Один пес в будинку – це добре, а два – ще краще Фото news.nestia 3. Руді та його маленька копія Фото pinterest 4. Скажіть йому, що ніхто іграшку в нього не забере Фото brightside 5. Навіть котики сплять з м'якими іграшками Фото brightside 6. "Ви випрали Боні?" Фото pinterest 7. "Ви ж візьмете у мандрівку мою іграшку?!" Фото news.nestia 8. Вони завжди нерозлучні Фото brightside 9. Подвійна доза милоти Фото xw.qq Цікаво: Домашні улюбленці, які схожі на своїх господарів: милі фото 10. Дружба, перевірена роками Фото dogsclip 11. Він дуже хвилювався, що його іграшки хтось забере Фото index 12. Вищий прояв турботи про свою іграшку Фото xw.qq 13. Навіть коні люблять гратися м'якими іграшками Фото index 14. "Я нікому тебе не віддам" Фото brightside 15. Цей пес ніколи не покидає свою мишку Фото fanpage