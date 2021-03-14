Иногда очень трудно держать себя в руках, успокоиться и полностью избавиться от негатива. В этот момент очень важно научиться сдерживать все плохие эмоции, глубоко вдохнуть и успокоиться любым удобным для вас способом.

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