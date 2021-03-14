10 фото, которые помогут успокоить нервы
Иногда очень трудно держать себя в руках, успокоиться и полностью избавиться от негатива. В этот момент очень важно научиться сдерживать все плохие эмоции, глубоко вдохнуть и успокоиться любым удобным для вас способом.
Источник:24 канал
Мы предлагаем в стрессовых ситуациях просматривать фото, которые имеют особые фрагменты или определенные изображенные ситуации. Эти фото помогут "переключиться", ведь вы сразу увлечетесь такой идеальной картинкой.
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1. Трудно представить, сколько времени повар тратит на приготовление таких суши
Фото benzboost
2. Идеальный мужской ящик
Фото klikabol
3. О таком арбузе, пожалуй, мечтает каждый
Фото reddit
4. Узор на ковре, который образовался после пылесоса
Фото guacamoley
5. Такой идеально нарезанный хлеб даже есть жалко
Фото reddit
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6. Идеально разложенные желейные конфеты в виде мишек
Фото 20min
7. Когда работники любят свою работу
Фото index
8. А вы попробовали бы этот напиток, разрушая такую безупречность?
Фото fishki
9. На эту пенку можно смотреть бесконечно
Фото buzzfeed
10. Сотрудники этого магазина очень постарались
Фото reddit
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