У такі щасливі миті могли трапитися досить непередбачувані ситуації, які нам моментально псували настрій. Тепер сучасні діти навряд чи зрозуміють увесь той біль, який відчували діти в минулому.

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1. Ситуація, яка дратувала кожного, хто хоч раз вмикав музику на магнітофоні

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2. Один невірний символ міг вивести із себе кожного гравця

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3. Коли ти забував погодувати тамагочі й він помирав

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4. Той момент, коли не хочеш говорити з другом при батьках, але кабелю в іншу кімнату не вистачає

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Залиште позаду неважливе та відчуйте гармонію, насолоджуючись досконалим смаком Soplica.

5. Подертий диск з улюбленим фільмом міг довести будь-кого до сліз

Фото stories.wimp

І ще Культові речі з 90-х, які хотіли мати всі: ностальгійні фото

6. Усіх дратував той момент, коли мишку потрібно було часто "ремонтувати", але ніхто нічого з цим не міг зробити. Можна було лише змиритися…

Фото twitter

7. До побачення, улюблені мультики

Фото twitter

8. Коли пам'яті недостатньо для того, щоб прочитати нове повідомлення

Фото trucsetbricolages

9. Ніщо так не засмучувало, як програш при досягненні високого рівня і великої кількості балів

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10. Тільки обрані знають про взаємозв'язок цих речей

Фото druzi.biz