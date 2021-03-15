10 дратівливих фраз, які не варто казати колегам

Щоденно на роботі ми проводимо багато часу. Майже постійно нам доводиться спілкуватися з колегами та керівниками. Саме тому дуже важливо слідкувати за своїм мовленням та ставленням до всіх, хто нас оточує.

Для того, щоб уникнути конфліктів та мати дружню атмосферу на роботі, потрібно не вживати деяких фраз у розмові з колегами. Це досить поширені вислови, які ви могли неодноразово чути від людей, які працюють з вами в одному офісі. Краще таких фраз уникати.

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1. "Ви чули, що…"

Офісні плітки – це популярне явище майже в кожній компанії. Але пліткування погане не лише для того, про кого ви говорите, але й для самого пліткаря. Обговорення чужого життя, проблем чи досягнень забирає багато сил та енергії й показує вас у поганому світлі перед іншими.

Не пліткуйте про своїх колег / Фото Selfcreation

2. "Ти маєш чудовий вигляд у цій сукні"

Подібні фрази можуть мати неоднозначне сприйняття, тому краще уникати подібних компліментів. Людину, якій ви це скажете можуть образити такі вислови.

3. "Ми завжди робили це так…"

Ця фраза може сприйматися неоднозначно. Насамперед ваші колеги можуть подумати, що ви не готові до змін, а керівника це взагалі засмутить. Також подібний вислів свідчитиме про те, що ви хочете здаватися кращими, ніж усі інші ваші колеги. Ніхто не буде в захваті від людини, яка вважає інших гіршими за себе.

Не намагайтеся показати всім колегам, що ви найрозумніші / Фото Psiholog.mirtesen

4. "Ви вагітні?"

Уникайте на робочому місці питань, які стосуються особистого життя. Це непрофесійно, нетактовно і недоречно.

5. "Я б так не зробив" / "Я зробив би інакше"

Такі фрази казати не потрібно. Кожна людина займає ту посаду, вимогам якої відповідає. Не варто давати поради, коли у вас про це не просили.

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6. "З усією повагою…"

Здебільшого продовження цієї фрази має негативний сенс. Тому ваш колега підсвідомо сприйматиме сказане вами з насторогою. Та й ви, ймовірно, хотіли сказати щось таке, що навряд чи показувало б вашу повагу до колеги. Чи не так?

7. "Можна в тебе вкрасти декілька секунд?"

Якщо ви вже вирішили когось відволікати, то називайте речі своїми іменами. Очевидно, що ви не встигнете сказати чи тим більше показати колезі те, що планували за декілька секунд. Така гра слів може лише роздратувати вашого колегу.

Не відволікайте колег розмовами, які не стосуються роботи / Фото Freepik

8. "Я так класно погуляв у суботу"

Не варто розповідати усім навколо в робочий час про те, як ви погуляли, які у вас стосунки з друзями чи з жінками. Навчіться відмежовувати роботу та особисте життя.

9. "Він не компетентний"

Не обговорюйте з іншими професійні якості своїх колег. Якщо ваша робота залежить від людини, яка на вашу думку некомпетентна, намагайтеся спочатку розв'язувати проблему особисто. Обговорювати з іншими погано виконану роботу людини без її участі максимально непрофесійно.

10. "Можливо, це безглуздо, але…"

Розпочавши розмову саме так, ви самі знецінили те, що скажете далі. Не сумнівайтеся у своїх знаннях та вміннях. Кажіть усе, що хотіли прямо і без зайвих подібних слів.

Під час розмови з колегами не сумнівайтеся в собі / Фото Forbes