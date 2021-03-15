Ежедневно на работе мы проводим много времени. Почти постоянно нам приходится общаться с коллегами и руководителями. Именно поэтому очень важно следить за своей речью и отношением ко всем, кто нас окружает.

Для того чтобы избежать конфликтов и иметь дружественную атмосферу на работе, нужно не употреблять некоторых фраз в разговоре с коллегами. Это довольно распространенные высказывания, которые вы могли неоднократно слышать от тех, кто работают с вами в одном офисе. Лучше таких фраз избегать.

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1. "Вы слышали, что..."

Офисные сплетни – это популярное явление почти в каждой компании. Но сплетничать плохо не только для того, о ком вы говорите, но и для самого сплетника. Обсуждение чужой жизни, проблем или достижений отнимает много сил и энергии и показывает вас в плохом свете перед другими.

Не сплетничайте о своих коллегах / Фото Selfcreation

2. "Ты имеешь замечательный вид в этом платье"

Подобные фразы могут иметь неоднозначное восприятие, поэтому лучше избегать подобных комплиментов. Человека, которому вы это скажете такие высказывания могут оскорбить.

3. "Мы всегда делали это так ..."

Эта фраза может восприниматься неоднозначно. Прежде всего ваши коллеги могут подумать, что вы не готовы к изменениям, а руководителя это вообще огорчит. Также подобное высказывание будет свидетельствовать о том, что вы хотите казаться лучше, чем все остальные ваши коллеги. Никто не будет в восторге от человека, который считает других хуже себя.

Не пытайтесь показать всем коллегам, что вы самые умные / Фото Psiholog.mirtesen

4. "Вы беременны?"

Избегайте на рабочем месте вопросов, касающихся личной жизни. Это непрофессионально, бестактно и неуместно.

5. "Я бы так не сделал" / "Я сделал бы иначе"

Такие фразы говорить не нужно. Каждый человек занимает ту должность, требованиям которой отвечает. Не стоит давать советы, когда у вас об этом не просили.

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6. "Со всем уважением..."

В основном продолжение этой фразы имеет негативный смысл. Поэтому ваш коллега подсознательно будет воспринимать сказанное вами с настороженностью. И вы, вероятно, хотели бы сказать нечто такое что вряд ли показывало бы ваше уважение к коллеге. Не так ли?

7. "Можно у тебя украсть несколько секунд?"

Если вы уже решили кого-то отвлекать, то называйте вещи своими именами. Очевидно, что вы не успеете сказать или тем более показать коллеге то, что планировали за несколько секунд. Такая игра слов может только разозлить вашего коллегу.

Не отвлекайте коллег разговорами, которые не касаются работы / Фото Freepik

8. "Я так классно погулял в субботу"

Не стоит рассказывать всем вокруг в рабочее время о том, как вы погуляли, какие у вас отношения с друзьями или с женщинами. Научитесь отделять работу и личную жизнь.

9. "Он не компетентен"

Не обсуждайте с другими профессиональные качества своих коллег. Если ваша работа зависит от человека, который по вашему мнению некомпетентный, старайтесь сначала все решать лично. Обсуждать с другими плохо выполненную работу человека без его участия максимально непрофессионально.

10. "Возможно, это глупо, но..."

Начав разговор так, вы сами обесценили то, что скажете дальше. Не сомневайтесь в своих знаниях и умениях. Говорите все, что хотели прямо и без лишних подобных слов.

Во время разговора с коллегами не сомневайтесь в себе / Фото Forbes