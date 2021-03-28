В мире существует очень много самых разных напитков. Некоторые из них просто поражают своим составом, внешним видом или подачей.

Мы подготовили для вас подборку самых странных и причудливых напитков. Многие люди хорошо подумали бы, прежде чем пробовать что-то подобное.

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1. Кашель курильщика

Напиток визуально напоминает мокроты, которые появляются в процессе кашля в заядлого курильщика. Коктейль готовится из майонеза и напитка Jagermeister.

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2. Устрица прерий

Этот напиток очень часто используют как похмельное средство. Напиток, в частности, готовится из сырого яичного желтка, вустерского соуса, томатного сока, уксуса, острого соуса, соли и черного молотого перца.

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3. Bilk

Напиток готовится из двух основных ингредиентов: молока и пива. К ним также добавляют определенные ароматизаторы, большинство из которых – фруктовые.

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4. Pizza Beer

Напиток придумали в 2006 году Том и Афина Сифурт из штата Иллинойс. Имеет вкус и аромат двух компонентов: пива и пиццы.

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5. Pepsi со вкусом йогурта

Этот вариант популярного напитка придумали в Японии в 2008 году. Несмотря на свое название популярный напиток в своем составе не содержит йогурта, но отличается приятным лимонно-ванильным вкусом.

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6. Луковый и чесночный сок

Эти виды безалкогольных напитков придумали в Южной Корее. Благодаря тому, что сок очень полезен, он долгое время пользовался огромной популярностью среди женщин, ведь ускорял рост волос.

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7. Лимонад со вкусом карри

Безалкогольный напиток, состоящий из классического лимонада, а также индийского карри. Имеет специфический вкус и аромат.

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8. Coca Cola с чесноком

Такой вариант популярной газировки придумали в Японии в 2017 году. Напиток приобрел популярность благодаря любопытству покупателей к новому виду Coca Cola.

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9. Напиток из сельдерея

Рецепт этого напитка уже известен более века. Он пользуется бешеной популярностью благодаря полезности и оригинальности.

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10. Рассол

Популярный напиток, который многие любят, но все время для того, чтобы купить рассол, приходилось переплачивать за помидоры или огурцы. Этот маркетинговый ход поразил многих людей, поэтому прибыли компании значительно выросли.

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