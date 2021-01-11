10 дивакуватих винаходів, які все одно хтось купить
Дизайнери продовжують створювати дивні винаходи з вкрай сумнівною корисністю. Але знаходяться люди, які купують та користуються такими речами. Деякі з них настільки кумедні, що хочеться купити й собі, але потім думаєш, де ж я буду використовувати придбану річ.
Ідеї 24 підібрали добірку дивних винаходів, які навряд чи хтось буде використовувати за прямим призначенням.
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1. Безцінний апарат, який дозволить вам лопати кульки без зупину
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2. Подушка з трубкою для любителів спати з нею на обличчі
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3. Цукерка-килимок – розумний килимок з мікрофоном і власним нюхом, що дозволяє йому визначати, коли ви приймаєте душ, користуєтеся раковиною і сидите на унітазі. Все це передається в Facebook! (це жарт – звичайний килимок)
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4. Шторка для блокування людей – якщо вам набридли деякі особи, просто заблокуйте, опустивши шторку
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5. Шарф для напоїв – те що потрібно на зиму. Головне не пролити.
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6. Окуляри з губками замість лінз. Саме для вас, якщо любите плакати під час перегляду фільмів.
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7. Рука-козирок – для захисту від сонця, якщо ви забули свою бейсболку
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8. Коробка з AirPods – тепер ви точно не загубите навушники
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9. Ложка-ситечко – щоб соус залишався в тарілці. Але чому не використовувати вилку?
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10. Унітазна сітка – для тих, хто часто упускає смартфон
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