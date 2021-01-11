Дизайнери продовжують створювати дивні винаходи з вкрай сумнівною корисністю. Але знаходяться люди, які купують та користуються такими речами. Деякі з них настільки кумедні, що хочеться купити й собі, але потім думаєш, де ж я буду використовувати придбану річ.

Ідеї 24 підібрали добірку дивних винаходів, які навряд чи хтось буде використовувати за прямим призначенням. Читайте також: 10 унікальних речей, які ви одразу захочете собі купити: фото 1. Безцінний апарат, який дозволить вам лопати кульки без зупину

unnecessaryinventions.com 2. Подушка з трубкою для любителів спати з нею на обличчі

unnecessaryinventions.com 3. Цукерка-килимок – розумний килимок з мікрофоном і власним нюхом, що дозволяє йому визначати, коли ви приймаєте душ, користуєтеся раковиною і сидите на унітазі. Все це передається в Facebook! (це жарт – звичайний килимок)

unnecessaryinventions.com 4. Шторка для блокування людей – якщо вам набридли деякі особи, просто заблокуйте, опустивши шторку

unnecessaryinventions.com 5. Шарф для напоїв – те що потрібно на зиму. Головне не пролити.

unnecessaryinventions.com 6. Окуляри з губками замість лінз. Саме для вас, якщо любите плакати під час перегляду фільмів.

unnecessaryinventions.com 7. Рука-козирок – для захисту від сонця, якщо ви забули свою бейсболку

unnecessaryinventions.com 8. Коробка з AirPods – тепер ви точно не загубите навушники

unnecessaryinventions.com 9. Ложка-ситечко – щоб соус залишався в тарілці. Але чому не використовувати вилку?

unnecessaryinventions.com 10. Унітазна сітка – для тих, хто часто упускає смартфон

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