Дизайнеры продолжают создавать удивительные изобретения с крайне сомнительной полезностью. Но находятся люди, которые покупают и пользуются такими вещами. Некоторые из них настолько смешные, что хочется купить и себе, но потом думаешь, где же я буду использовать приобретенную вещь.

Идеи 24 подобрали подборку удивительных изобретений, которые вряд ли кто-то будет использовать по прямому назначению. Читайте также: 10 уникальных вещей, которые вы сразу захотите себе купить: фото 1. Бесценный аппарат, который позволит вам лопать шарики без остановки

unnecessaryinventions.com 2. Подушка с трубкой для любителей спать с ней на лице

unnecessaryinventions.com 3. Конфета-коврик – умный коврик с микрофоном и собственным обонянием, что позволяет ему определять, когда вы принимаете душ, пользуетесь раковиной и сидите на унитазе. Все это передается в Facebook! (это шутка – обычный коврик)

unnecessaryinventions.com 4. Шторка для блокировки людей – если вам надоели некоторые лица, просто заблокируйте их, опустив шторку

unnecessaryinventions.com 5. Шарф для напитков – то что нужно на зиму. Главное не пролить.

unnecessaryinventions.com 6. Очки с губками вместо линз. Именно для вас, если любите плакать во время просмотра фильмов.

unnecessaryinventions.com 7. Рука-козырек – для защиты от солнца, если вы забыли свою бейсболку

unnecessaryinventions.com 8. Коробка с AirPods – теперь вы точно не потеряете наушники

unnecessaryinventions.com 9. Ложка-ситечко – чтобы соус оставался в тарелке. Но почему не использовать вилку?

unnecessaryinventions.com 10. Унитазная сетка – для тех, кто часто упускает смартфон

unnecessaryinventions.com