Zubrowka Rose: яскравий вибух літніх смаків від легендарного бренду

Незабаром почнеться довгоочікуваний сезон вилазок з друзями за місто, вечірок на пляжі та барбекю на природі. Ваш відпочинок ідеально доповнить неповторний та освіжаючий смак Zubrowka Rose з натуральними лісовими ягодами!

Відомий алкогольний бренд Zubrowka потішив вибуховою новинкою, яка перевершує всі очікування. Легкий фруктовий смак Zubrowka Rose подарує сонячний настрій та розфарбує яскравими барвами будь-яке дозвілля.

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Рожевий – новий тренд

У 2019 році американська компанія Pantone визнала відтінок рожевого одним із топових кольорів, а вже у 2020 році попит на рожеве позначився й на алкогольній культурі. Британські аналітики зафіксували значне зростання популярності рожевого алкоголю, зокрема рожевого джину та ігристого вина.

Відтоді продаж рожевих алкогольних напоїв набирає обертів, а тому виробники активно включають рожевий у свої лінійки.

Zubrowka Rose виготовляють із натуральних есенцій / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/

Окрім цього, зростає також популярність натуральних алкогольних напоїв із яскравими смаками, низьким вмістом алкоголю та в оригінальних пляшках.

Така тенденція пов'язана зі змінами на світовому алкогольному ринку. Споживачі дбають про власне здоров'я, тому вони почали ретельніше обирати алкогольну продукцію, віддаючи перевагу якості, екологічності та натуральності.

Усім цим критеріям відповідає настоянка Zubrowka Rose від легендарного алкогольного бренду Zubrowka.

Zubrowka Rose – яскравий сплеск смаків

Відомий у всьому світі польський алкогольний бренд Zubrowka пропонує своїм споживачам широкий асортимент алкогольних настоянок на основі натуральних есенцій з трав, ягід, квітів та прянощів, серед яких і Zubrowka Rose – настоянка, яка, завдяки вмісту природних трав’янистих нот, нагадує рожевий джин, але з більш вибуховим ягідним смаком.

Як її створюють

Спочатку для Zubrowka Rose вручну збирають натуральні інгредієнти у недоторканних лісах Біловезької Пущі. Це унікальний заповідник, що перебуває під захистом ЮНЕСКО.

Для створення напою використовують лише

Вода для майбутньої настоянки природно демінералізується на 60-метровій глибині, а спирт проходить 6 етапів фільтрації через ректифікаційні колони з мідними елементами для бездоганного очищення.

Zubrowka Rose має знижений вміст алкоголю / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/

Далі відбувається створення есенцій зі стиглих плодів шипшини, малини, журавлини та унікальної трави зубрівки.

Свіжі плоди подрібнюють, заливають сумішшю води та спирту та настоюють у дубових бочках. Дубові бочки надають напою м'якого аромату та ванільних ноток. Для кожного окремого інгредієнта тривалість настоювання індивідуальна. Так отримують натуральні есенції.

Готові есенції фільтрують та змішують з очищеним спиртом та джерельною водою. Міцність алкоголю знижується, після чого відбувається фінальний етап фільтрації.

Тоді напій дегустують спеціалісти, які оцінюють його колір, запах, смак та прозорість.

Насамкінець у кожну пляшку вручну вставляють стебло трави зубрів та розливають Zubrowka Rose.

У чому особливість Zubrowka Rose

Натуральність та якість

Усі інгредієнти для Zubrowka Rose вручну збирають в екологічно чистих лісах Біловезької Пущі. З них виготовляють натуральні рослинні есенції.

Спирти для майбутньої настоянки відзначені європейськими сертифікатами якості. Їх отримують з добірного зерна, яке не містить ГМО.

Zubrowka Rose з яскравим смаком лісових ягід / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/

На заводі CEDC для створення настоянок Zubrowka використовують сучасні системи очищення та фільтрації.

Смак та аромат

Складний процес виробництва з дотриманням найвищих стандартів якості забезпечує унікальний смак та аромат Zubrowka Rose. Вона не містить штучних ароматизаторів, а унікальна комбінація есенцій з лісових ягід дарує яскравий мікс смаків.

Автентичність

Історія бренду Zubrowka охоплює понад пів тисячоліття. Традиції збору компонентів напою передаються від покоління до покоління. Настоянки Zubrowka виготовляють за унікальною рецептурою, яка залишається незмінною донині.

Яскравість та оригінальність

Яскравий колір та оригінальний дизайн Zubrowka Rose привертає увагу та додає неповторного стилю кожній пляшці напою.

Zubrowka щодня експортують у понад 80 країн світу. За даними авторитетного видання Shanken’s IMPACT magazine, у 2020 році Zubrowka була визнана третім алкогольним брендом у світі за об'ємами продажів.

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Щороку її смак та аромат відзначають міжнародні фахівці алкогольної галузі, серед яких професійні дегустатори, ресторатори та представники готельного бізнесу.

Якщо ви хочете спробувати дійсно якісний алкоголь, відкрийте для себе оригінальні смачні настоянки Zubrowka з натуральних есенцій.

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