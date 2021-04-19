Скоро начнется долгожданный сезон вылазок с друзьями за город, вечеринок на пляже и барбекю на природе. Ваш отдых идеально дополнит неповторимый и освежающий вкус Zubrowka Rose с натуральными лесными ягодами!

Известный алкогольный бренд Zubrowka порадовал взрывной новинкой, которая превосходит все ожидания. Легкий фруктовый вкус Zubrowka Rose подарит солнечное настроение и раскрасит яркими красками любой досуг.

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Розовый – новый тренд

В 2019 году американская компания Pantone признала оттенок розового одним из топовых цветов, а уже в 2020 году спрос на розовое сказался и на алкогольной культуре. Британские аналитики зафиксировали значительный рост популярности розового алкоголя, в частности розового джина и игристого вина.

С тех пор продажа розовых алкогольных напитков набирает обороты, а потому производители активно включают розовый в свои линейки.



Zubrowka Rose изготавливают из натуральных эссенций / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/

Кроме этого, растет также популярность натуральных алкогольных напитков с яркими вкусами, низким содержанием алкоголя и в оригинальных бутылках.

Такая тенденция связана с изменениями на мировом алкогольном рынке. Потребители заботятся о собственном здоровье, поэтому они начали тщательнее выбирать алкогольную продукцию, отдавая предпочтение качеству, экологичности и натуральности.

Всем этим критериям соответствует настойка Zubrowka Rose от легендарного алкогольного бренда Zubrowka.

Zubrowka Rose – яркий всплеск вкусов

Известный во всем мире польский алкогольный бренд Zubrowka предлагает своим потребителям широкий ассортимент алкогольных настоек на основе натуральных эссенций из трав, ягод, цветов и пряностей, среди которых и Zubrowka Rose – настойка, которая, благодаря содержанию природных травянистых нот, напоминает розовый джин, но с более взрывным ягодным вкусом.

Как ее создают

Сначала для Zubrowka Rose вручную собирают натуральные ингредиенты в неприкасаемых лесах Беловежской Пущи. Это уникальный заповедник, находящийся под защитой ЮНЕСКО.

Для создания напитка используют только высококачественный спирт из тщательно отобранного пшеничного зерна, а также кристально чистую родниковую воду.

Вода для будущей настойки естественно деминерализуется на 60-метровой глубине, а спирт проходит 6 этапов фильтрации через ректификационные колонны с медными элементами для безупречной очистки.



Zubrowka Rose имеет пониженное содержание алкоголя / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/

Далее происходит создание эссенций из спелых плодов шиповника, малины, клюквы и уникальной травы зубровки.

Свежие плоды измельчают, заливают смесью воды и спирта и настаивают в дубовых бочках. Дубовые бочки придают напитку мягкий аромат и ванильные нотки. Для каждого отдельного ингредиента длительность настаивания индивидуальна. Так получают натуральные эссенции.

Готовые эссенции фильтруют и смешивают с очищенным спиртом и родниковой водой. Крепость алкоголя снижается до 32 градусов, после чего происходит финальный этап фильтрации.

Тогда напиток дегустируют специалисты, которые оценивают его цвет, запах, вкус и прозрачность.

В конце в каждую бутылку вручную вставляют стебель травы зубров и разливают Zubrowka Rose.

В чем особенность Zubrowka Rose

Натуральность и качество

Все ингредиенты для Zubrowka Rose вручную собирают в экологически чистых лесах Беловежской Пущи. Из них изготавливают натуральные растительные эссенции.

Спирты для будущей настойки отмечены европейскими сертификатами качества. Их получают из отборного зерна, которое не содержит ГМО.



Zubrowka Rose с ярким вкусом лесных ягод / Фото facebook.com/ZubrowkaUA/

На заводе CEDC для создания настоек Zubrowka используют современные системы очистки и фильтрации.

Zubrowka неоднократно получала престижные награды на международных конкурсах, а эксперты в алкогольной отрасли ежегодно подтверждают ее качество.

Вкус и аромат

Сложный процесс производства с соблюдением самых высоких стандартов качества обеспечивает уникальный вкус и аромат Zubrowka Rose. Она не содержит искусственных ароматизаторов, а уникальная комбинация эссенций из лесных ягод дарит яркий микс вкусов.

Аутентичность

История бренда Zubrowka охватывает более полувека. Традиции сбора компонентов напитка передаются от поколения к поколению. Настойки Zubrowka изготавливают по уникальной рецептуре, которая остается неизменной по сей день.

Яркость и оригинальность

Яркий цвет и оригинальный дизайн Zubrowka Rose привлекает внимание и придает неповторимый стиль каждой бутылке напитка.

Zubrowka ежедневно экспортируют в более 80 стран мира. По данным авторитетного издания Shanken's IMPACT magazine, в 2020 году Zubrowka была признана третьим алкогольным брендом в мире по объемам продаж.

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Ежегодно ее вкус и аромат отмечают международные специалисты алкогольной отрасли, среди которых профессиональные дегустаторы, рестораторы и представители гостиничного бизнеса.

Если вы хотите попробовать действительно качественный алкоголь, откройте для себя оригинальные вкусные настойки Zubrowka из натуральных эссенций.

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