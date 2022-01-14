Зубна щітка та ще один інгредієнт: чистимо біжутерію 4 дієвими способами

Біжутерія може змінити колір з багатьох причин. Наприклад, через вплив води, засобів для чищення, парфумів, лаку для волосся або поту. Розповідаємо, як легко чистити прикраси вдома.

Якщо ви не хочете пошкодити свої прикраси дуже швидко, то слід дотримуватись декількох правил:

не мийте посуд у каблучках і браслетах;

знімайте ланцюжки під час тренувань;

знімайте сережки, коли миєте волосся чи наносите на нього лак.

Цікаво Усі серії "Зломовчання" з Ксенією Мішиною вже з'явилися на OLL.TV: відгуки глядачів

4 ефективні способи очищення біжутерії

Спосіб 1: очищення зубочисткою і зубною щіткою

Все, що вам знадобиться, це – зубочистка або зубна щітка. Цей метод особливо хороший для предметів з важкодоступними місцями.

Вибирайте зубну щітку з м'якою щетиною, щоб не пошкодити поверхню прикраси і випадково не відірвати кристали.



Чищення зубочисткою та щіткою / Фото 5-Minute Crafts

Спосіб 2: полірування мильною водою

Вам знадобиться:

ніжне мило або дитячий шампунь

трохи теплої води

2 серветки з мікрофібри

ватний диск, зубна щітка з м'якою щетиною, фен.

Додайте у воду кілька крапель мила і перемішайте. Візьміть серветку з мікрофібри і занурте її в мильну воду.

Почніть акуратно чистити прикраси. Сильно терти не потрібно, щоб не пошкодити поверхню і не відірвати деталі. Якщо ви не можете очистити бруд від дрібних тріщин, скористайтеся ватним диском. Не використовуйте нічого абразивного: ви можете стерти блискучий верхній шар.

Прополощіть річ у прохолодній воді та висушіть її. Спочатку скористайтеся м'якою ганчіркою, а потім висушіть феном.

Спосіб 3: очищення рідиною для зняття лаку



Важливо, щоб рідина для зняття лаку була без ацетону, інакше агресивний хімічний склад пошкодить покриття виробу.

Візьміть м'яку тканину і нанесіть на неї рідину для зняття лаку. Замість тканини також можна використовувати ватний диск.

Протріть поверхню виробу. Якщо плями глибокі – замочіть прикраси в рідині для зняття лаку на 30 секунд.

Промийте річ під проточною водою і висушіть. Переконайтеся, що вона дійсно суха, щоб запобігти корозії.



Очищення засобом для зняття лаку / Фото 5-Minute Crafts

Спосіб 4: очищення зубною пастою

Нанесіть невелику кількість зубної пасти на прикрасу і розітріть її по всій поверхні. Для прискорення процесу можна використовувати ватний диск, а потім – м'яку зубну щітку.

Після очищення прикраси змийте залишки зубної пасти прохолодною водою. Витріть виріб м'якою тканиною або паперовим рушником.