Якщо ви не хочете пошкодити свої прикраси дуже швидко, то слід дотримуватись декількох правил:

не мийте посуд у каблучках і браслетах;

знімайте ланцюжки під час тренувань;

знімайте сережки, коли миєте волосся чи наносите на нього лак.

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4 ефективні способи очищення біжутерії

Спосіб 1: очищення зубочисткою і зубною щіткою

Все, що вам знадобиться, це – зубочистка або зубна щітка. Цей метод особливо хороший для предметів з важкодоступними місцями.

Вибирайте зубну щітку з м'якою щетиною, щоб не пошкодити поверхню прикраси і випадково не відірвати кристали.



Чищення зубочисткою та щіткою / Фото 5-Minute Crafts

Спосіб 2: полірування мильною водою

Вам знадобиться:

ніжне мило або дитячий шампунь

трохи теплої води

2 серветки з мікрофібри

ватний диск, зубна щітка з м'якою щетиною, фен.

Додайте у воду кілька крапель мила і перемішайте. Візьміть серветку з мікрофібри і занурте її в мильну воду.

Почніть акуратно чистити прикраси. Сильно терти не потрібно, щоб не пошкодити поверхню і не відірвати деталі. Якщо ви не можете очистити бруд від дрібних тріщин, скористайтеся ватним диском. Не використовуйте нічого абразивного: ви можете стерти блискучий верхній шар.

Прополощіть річ у прохолодній воді та висушіть її. Спочатку скористайтеся м'якою ганчіркою, а потім висушіть феном.

Спосіб 3: очищення рідиною для зняття лаку



Важливо, щоб рідина для зняття лаку була без ацетону, інакше агресивний хімічний склад пошкодить покриття виробу.

Візьміть м'яку тканину і нанесіть на неї рідину для зняття лаку. Замість тканини також можна використовувати ватний диск.

Протріть поверхню виробу. Якщо плями глибокі – замочіть прикраси в рідині для зняття лаку на 30 секунд.

Промийте річ під проточною водою і висушіть. Переконайтеся, що вона дійсно суха, щоб запобігти корозії.



Очищення засобом для зняття лаку / Фото 5-Minute Crafts

Спосіб 4: очищення зубною пастою

Нанесіть невелику кількість зубної пасти на прикрасу і розітріть її по всій поверхні. Для прискорення процесу можна використовувати ватний диск, а потім – м'яку зубну щітку.

Після очищення прикраси змийте залишки зубної пасти прохолодною водою. Витріть виріб м'якою тканиною або паперовим рушником.