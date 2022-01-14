Якщо ви не хочете пошкодити свої прикраси дуже швидко, то слід дотримуватись декількох правил:
- не мийте посуд у каблучках і браслетах;
- знімайте ланцюжки під час тренувань;
- знімайте сережки, коли миєте волосся чи наносите на нього лак.
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4 ефективні способи очищення біжутерії
Спосіб 1: очищення зубочисткою і зубною щіткою
Все, що вам знадобиться, це – зубочистка або зубна щітка. Цей метод особливо хороший для предметів з важкодоступними місцями.
Вибирайте зубну щітку з м'якою щетиною, щоб не пошкодити поверхню прикраси і випадково не відірвати кристали.
Чищення зубочисткою та щіткою / Фото 5-Minute Crafts
Спосіб 2: полірування мильною водою
Вам знадобиться:
- ніжне мило або дитячий шампунь
- трохи теплої води
- 2 серветки з мікрофібри
- ватний диск, зубна щітка з м'якою щетиною, фен.
Додайте у воду кілька крапель мила і перемішайте. Візьміть серветку з мікрофібри і занурте її в мильну воду.
Почніть акуратно чистити прикраси. Сильно терти не потрібно, щоб не пошкодити поверхню і не відірвати деталі. Якщо ви не можете очистити бруд від дрібних тріщин, скористайтеся ватним диском. Не використовуйте нічого абразивного: ви можете стерти блискучий верхній шар.
Прополощіть річ у прохолодній воді та висушіть її. Спочатку скористайтеся м'якою ганчіркою, а потім висушіть феном.
Спосіб 3: очищення рідиною для зняття лаку
Важливо, щоб рідина для зняття лаку була без ацетону, інакше агресивний хімічний склад пошкодить покриття виробу.
Візьміть м'яку тканину і нанесіть на неї рідину для зняття лаку. Замість тканини також можна використовувати ватний диск.
Протріть поверхню виробу. Якщо плями глибокі – замочіть прикраси в рідині для зняття лаку на 30 секунд.
Промийте річ під проточною водою і висушіть. Переконайтеся, що вона дійсно суха, щоб запобігти корозії.
Очищення засобом для зняття лаку / Фото 5-Minute Crafts
Спосіб 4: очищення зубною пастою
Нанесіть невелику кількість зубної пасти на прикрасу і розітріть її по всій поверхні. Для прискорення процесу можна використовувати ватний диск, а потім – м'яку зубну щітку.
Після очищення прикраси змийте залишки зубної пасти прохолодною водою. Витріть виріб м'якою тканиною або паперовим рушником.