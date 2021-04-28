"Золота" їжа: 5 найдорожчих продуктів у світі

Розкіш має багато граней: хтось скуповує дорогі будинки та круті автівки, когось тішить вбрання от-кутюр, а комусь приносить насолоду їжа. І їжа не просто смачна, а ексклюзивна.

Отже, ми познайомимо вас із найдорожчими продуктами у світі. І не сумнівайтеся: їх часто й охоче купують!

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Шафран

Шафран – східноазійська рослина з красивою пурпуровою квіткою, яка після збору стає найціннішою у світі спецією. Квіти шафрану збирають вручну. Крім того, щоб виробити близько кілограма спеції, садівникові потрібно зібрати не менш як 100 000 сухих квіток.





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Кавун денсуке

Кавун денсуке зростає виключно на японському острові Хоккайдо. Він має темно-зелену або чорну шкірку, більш хрусткий, ніж звичайні кавуни й має особливо солодкий смак.



Урожай цього плоду – всього 65 одиниць щороку – це ще одна причина його дорожнечі. Недавно, один з цих унікальних кавунів був проданий в Японії за 650 тисяч єн.





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Диня Юбарі

Плід отримав свою назву від невеликого містечка, біля якого його вирощують. Зовні дуже схожий на звичайну диню, за винятком того, що він ідеально круглий, має м'яку шкіру і вважається найсолодшим і найсоковитішим видом дині у світі.



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Гриби Мацутаке

Цей вид грибів росте в соснових лісах Японії, Китаю і Кореї. Знайти його досить легко і складно водночас – варто тільки уважно заглянути під соснові коріння. А унікальний він тим, що ніколи не проростає двічі в одному і тому ж місці.

Його смак дуже пекучий, пряний, тому японці люблять називати цей гриб "королевою осінніх ароматів".



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Цукерки Knipschlidt

Асортимент шоколадної фабрики Knipschlidt – просто величезний, але неперевершеною і найрозкішнішою продукцією є шоколадні цукерки ручної роботи La madeline au truffe. Це відомі французькі чорні трюфелі в 70% шоколаді Valrhona, посипані какао.



І ці солодощі займають п'яте місце списку найдорожчих у світі продуктів, оскільки коробка таких цукерок коштує 250 доларів.



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