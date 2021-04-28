Итак, мы познакомим вас с самыми дорогими продуктами в мире. И не сомневайтесь: их часто и охотно покупают!

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Шафран

Шафран – восточное растение с красивым пурпурным цветком, который после сбора становится самой ценной в мире специей. Цветы шафрана собирают вручную. Кроме того, чтобы произвести около килограмма специи, садоводу нужно собрать не менее 100 000 сухих цветков.



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Арбуз денсуке

Арбуз денсуке растет исключительно на японском острове Хоккайдо. Он имеет темно-зеленую или черную кожицу, более хрустящий, чем обычные арбузы, и имеет особенно сладкий вкус.

Урожай этого плода – всего 65 единиц ежегодно – это еще одна причина его дороговизны. Недавно, один из этих уникальных арбузов был продан в Японии за 650 000 иен.



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Дыня юбари

Плод получил свое название от небольшого городка, возле которого его выращивают. Внешне очень похож на обычную дыню, за исключением того, что он идеально круглый, имеет мягкую кожу и считается самим сладким и сочные видом дыни в мире.



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Грибы мацутаке

Этот вид грибов растет в сосновых лесах Японии, Китая и Кореи. Найти его очень просто и сложно одновременно – стоит только внимательно заглянуть под сосновые корни. А уникальный он тем, что никогда не прорастает дважды в одном и том же месте.

Его вкус очень жгучий, пряный, поэтому японцы любят называть этот гриб "королевой осенних ароматов".



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Конфеты Knipschlidt

Ассортимент шоколадной фабрики Knipschlidt просто огромный, но саой непревзойденной и роскошной продукцией являются шоколадные конфеты ручной работы La madeline au truffe. Это известные французские черные трюфели в 70% шоколаде Valrhona, посыпанные какао.

И эти сладости занимают пятое место списка самых дорогих в мире продуктов, поскольку коробка таких конфет стоит 250 долларов.



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