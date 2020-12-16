Зимняя обувь скользит: лайфхаки, которые помогут вам не падать
Украину уже накрыла гололедица. Количество обращений в травматологию также увеличилось. Советы, которые помогут пешеходам не калечиться, а обувь сделают менее скользкой.
Идеи 24 собрали советы, которые помогут не падать во время гололеда.
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Методы, которые помогут обуви не "ездить"
Наждачная бумага
С помощью клея приклеить к подошве небольшие куски "наждачки". Такой вариант не долговечный, на 1 – 2 недели, кроме того, может поцарапать паркет.
Приклейте несколько кусочков наждачной бумаги / Фото oblast
Клей на подошве
Этот способ действенен на неделю. Подошву необходимо обработать клеем, нанести его "змейкой" и поставить на песок. Оставить обувь до полного высыхания.
Лейкопластырь
Приклеить к подошве 2 кусочка обычного лейкопластыря, лучше использовать широкий. Но этот метод сделает обувь нескользкой максимум на 3 дня.
Кроме того, можно к лейкопластырю приклеить песок.
Войлок
Метод безупречен, хотя он и недолговечен – до 10 дней. Куски войлока необходимо наклеить надежно на подошвы ботинок.
Из этого материала также изготавливают стельки / Фото TTU
Нескользящие пластины
В мастерской на подошву поставят специальные и малозаметные нескользящие пластины.
Накладки "антилед"
Они продаются в магазине и имеют разный вид. "Антилед" – это специальные цепочки или обручи, которые обеспечивают защиту, но выглядят не очень привлекательно.
Их можно приобрести в магазине / Фото liveinternet
Носки поверх обуви
Действенный и довольно долговечный способ. Необходимо надеть хлопчатобумажные носки поверх обуви.
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