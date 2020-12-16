Украину уже накрыла гололедица. Количество обращений в травматологию также увеличилось. Советы, которые помогут пешеходам не калечиться, а обувь сделают менее скользкой.

Идеи 24 собрали советы, которые помогут не падать во время гололеда.

Читайте также Как вести себя во время гололеда: советы водителям и пешеходам

Методы, которые помогут обуви не "ездить"

Наждачная бумага

С помощью клея приклеить к подошве небольшие куски "наждачки". Такой вариант не долговечный, на 1 – 2 недели, кроме того, может поцарапать паркет.



Приклейте несколько кусочков наждачной бумаги / Фото oblast

Клей на подошве

Этот способ действенен на неделю. Подошву необходимо обработать клеем, нанести его "змейкой" и поставить на песок. Оставить обувь до полного высыхания.

Лейкопластырь

Приклеить к подошве 2 кусочка обычного лейкопластыря, лучше использовать широкий. Но этот метод сделает обувь нескользкой максимум на 3 дня.

Кроме того, можно к лейкопластырю приклеить песок.

Войлок

Метод безупречен, хотя он и недолговечен – до 10 дней. Куски войлока необходимо наклеить надежно на подошвы ботинок.



Из этого материала также изготавливают стельки / Фото TTU

Нескользящие пластины

В мастерской на подошву поставят специальные и малозаметные нескользящие пластины.

Накладки "антилед"

Они продаются в магазине и имеют разный вид. "Антилед" – это специальные цепочки или обручи, которые обеспечивают защиту, но выглядят не очень привлекательно.



Их можно приобрести в магазине / Фото liveinternet

Носки поверх обуви

Действенный и довольно долговечный способ. Необходимо надеть хлопчатобумажные носки поверх обуви.



Лайфхаки для обуви / Инфографика 24 канала