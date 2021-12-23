Зігріє теплом: рецепт ароматного глінтвейну від кулінарної експертки
23 грудня 2021 , 22:51Читать новость на русском
Джерело:"СТБ"
Глінтвейн – один із найпопулярніших зимових напоїв, який зігріває теплом та створює атмосферу затишку. Він ідеально підійде для сімейних посиденьок біля каміна або відпочинку на природі.
Своїм рецептом ароматного напою поділилася суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Тетяна Литвинова. Його приготування займе лічені хвилини!
Цікаво 8 атмосферних мультиків, які подарують святковий настрій на Миколая: добірка від OLL.TV
Інгредієнти
- сік вишні (винограду, смородини, чорниці) — 500 мілілітрів
- червоне сухе вино – 500 мілілітрів
- чорнослив – 3 – 4 штуки
- курага – 4 – 5 шт.
- імбир – 4 сантиметри
- інжир – 3 штуки
- апельсин зі шкіркою – 1/2 частина
- лимон зі шкіркою – 1/2 частина
- бодян
- кориця
- гвоздика
- чорний перець – 2 – 3 горошини
- духмяний перець – 2 – 3 горошини
- кардамон – 2 – 4 коробочки
Приготування
- Закип'ятіть обраний вами сік.
- Додайте усі інгредієнти (крім вина).
- Дайте закипіти, а потім – додайте вино. Знову доведіть до легкого кипіння, зніміть з вогню, закутайте та дайте настоятися.
- Мед додавайте на свій смак, найкраще – перед подачею.
- Перед вживанням розігрійте.