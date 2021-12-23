Своим рецептом ароматного напитка поделилась судья кулинарного проекта "МастерШеф" Татьяна Литвинова. Его приготовление займет считанные минуты!

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Ингредиенты

  • сок вишни (винограда, смородины, черники) – 500 миллилитров
  • красное сухое вино – 500 миллилитров
  • чернослив – 3 – 4 штуки
  • курага – 4 – 5 шт.
  • имбирь – 4 сантиметра
  • инжир – 3 штуки
  • апельсин с кожурой – 1/2 часть
  • лимон с кожурой – 1/2 часть
  • бадьян
  • корица
  • гвоздика
  • черный перец – 2 – 3 горошины
  • душистый перец – 2 – 3 горошины
  • кардамон – 2 – 4 коробочки

Приготовление

  1. Вскипятите выбранный вами сок.
  2. Добавьте все ингредиенты (кроме вина).
  3. Дайте закипеть, а затем – добавьте вино. Снова доведите до легкого кипения, снимите с огня, укутайте и дайте настояться.
  4. Мед добавляйте по своему вкусу, лучше всего – перед подачей.
  5. Перед употреблением разогрейте.