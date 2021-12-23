Своїм рецептом ароматного напою поділилася суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Тетяна Литвинова. Його приготування займе лічені хвилини!

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Інгредієнти

  • сік вишні (винограду, смородини, чорниці) — 500 мілілітрів
  • червоне сухе вино – 500 мілілітрів
  • чорнослив – 3 – 4 штуки
  • курага – 4 – 5 шт.
  • імбир – 4 сантиметри
  • інжир – 3 штуки
  • апельсин зі шкіркою – 1/2 частина
  • лимон зі шкіркою – 1/2 частина
  • бодян
  • кориця
  • гвоздика
  • чорний перець – 2 – 3 горошини
  • духмяний перець – 2 – 3 горошини
  • кардамон – 2 – 4 коробочки

Приготування

  1. Закип'ятіть обраний вами сік.
  2. Додайте усі інгредієнти (крім вина).
  3. Дайте закипіти, а потім – додайте вино. Знову доведіть до легкого кипіння, зніміть з вогню, закутайте та дайте настоятися.
  4. Мед додавайте на свій смак, найкраще – перед подачею.
  5. Перед вживанням розігрійте.