Своїм рецептом ароматного напою поділилася суддя кулінарного проєкту "МастерШеф" Тетяна Литвинова. Його приготування займе лічені хвилини!
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Інгредієнти
- сік вишні (винограду, смородини, чорниці) — 500 мілілітрів
- червоне сухе вино – 500 мілілітрів
- чорнослив – 3 – 4 штуки
- курага – 4 – 5 шт.
- імбир – 4 сантиметри
- інжир – 3 штуки
- апельсин зі шкіркою – 1/2 частина
- лимон зі шкіркою – 1/2 частина
- бодян
- кориця
- гвоздика
- чорний перець – 2 – 3 горошини
- духмяний перець – 2 – 3 горошини
- кардамон – 2 – 4 коробочки
Приготування
- Закип'ятіть обраний вами сік.
- Додайте усі інгредієнти (крім вина).
- Дайте закипіти, а потім – додайте вино. Знову доведіть до легкого кипіння, зніміть з вогню, закутайте та дайте настоятися.
- Мед додавайте на свій смак, найкраще – перед подачею.
- Перед вживанням розігрійте.