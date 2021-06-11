Живіть простіше: 9 корисних лайфхаків для кухні

Щоб вміти швидко вправлятися на кухні самого лише бажання мало. Потрібні знання і життєві хитрощі, завдяки яким життя на кухні стане простішим і зручнішим. Та як це все організувати?

На ці та інші питання ми дамо вам відповідь та корисні ідеї. Вам залишається лише застосувати їх на практиці.

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Кухарська книга без плям

Щоб кухарська книга випадково не закрилася, а шукати потрібний рецепт не довелося забрудненими руками, скористайтеся вішаком для одягу. Закріпіть книгу і повісьте вішак на ручку шафки. Тепер рецепт буде завжди перед очима.



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Як оригінально подати морозиво

Розріжте пластикову склянку після того, як дістанете її з морозилки. Кільця морозива залишиться прикрасити м'ятою і джемом. Гості будуть приємно здивовані такою оригінальною подачею десерту.



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Як позбутися накипу в чайнику

Позбавити чайник накипу виявляється досить легко. Потрібно прокип'ятити в чайнику літр води зі 100 мл оцту й 1 ст. л. харчової соди, щоб від накипу не залишилося й сліду.



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Місце для брудних дерев'яних ложок

Брудні дерев'яні ложки під час приготування їжі бруднять робочий простір. Щоб постійно не витирати стільницю, просуньте ручку ложки в отвір на ручці каструлі. Більше ніяких плям!



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Додатковий робочий простір на кухні

Збільшити площу робочої зони можна, висунувши шухляду і розмістивши на ній обробну дошку.



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Як приготувати правильний сендвіч

Не чекайте на гарний настрій. Створіть його самостійно, запросивши друзів на коктейль із

Щоб приготувати хрусткі тости, досить покласти два шматочки хліба в одну секцію для обсмажування. Зовнішня сторона підрум'яниться, внутрішня залишиться м'якою.



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Як відмити вузьку посудину

Якщо ви не можете дотягнутися рукою до дна вузької склянки або вази, насадіть губку на вилку. Так ви доберетеся до дна будь-якої вузької посудини та гарненько його помиєте.





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Як продовжити життя овочам в холодильнику

Перед закладанням овочів в контейнер постеліть на його дно паперові рушники або сухі губки, які будуть вбирати зайву вологу. Періодично рушники міняйте, а з губок вичавлюйте воду.



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Як відкрутити тугу кришку

Кришка банки ковзає і не відкручується? Провернути її можна, одягнувши на руку гумову рукавичку. Площа зчеплення збільшиться і кришка більше не буде прослизати в руці.



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