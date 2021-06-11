На ці та інші питання ми дамо вам відповідь та корисні ідеї. Вам залишається лише застосувати їх на практиці.
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Кухарська книга без плям
Щоб кухарська книга випадково не закрилася, а шукати потрібний рецепт не довелося забрудненими руками, скористайтеся вішаком для одягу. Закріпіть книгу і повісьте вішак на ручку шафки. Тепер рецепт буде завжди перед очима.
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Як оригінально подати морозиво
Розріжте пластикову склянку після того, як дістанете її з морозилки. Кільця морозива залишиться прикрасити м'ятою і джемом. Гості будуть приємно здивовані такою оригінальною подачею десерту.
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Як позбутися накипу в чайнику
Позбавити чайник накипу виявляється досить легко. Потрібно прокип'ятити в чайнику літр води зі 100 мл оцту й 1 ст. л. харчової соди, щоб від накипу не залишилося й сліду.
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Місце для брудних дерев'яних ложок
Брудні дерев'яні ложки під час приготування їжі бруднять робочий простір. Щоб постійно не витирати стільницю, просуньте ручку ложки в отвір на ручці каструлі. Більше ніяких плям!
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Додатковий робочий простір на кухні
Збільшити площу робочої зони можна, висунувши шухляду і розмістивши на ній обробну дошку.
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Як приготувати правильний сендвіч
Щоб приготувати хрусткі тости, досить покласти два шматочки хліба в одну секцію для обсмажування. Зовнішня сторона підрум'яниться, внутрішня залишиться м'якою.
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Як відмити вузьку посудину
Якщо ви не можете дотягнутися рукою до дна вузької склянки або вази, насадіть губку на вилку. Так ви доберетеся до дна будь-якої вузької посудини та гарненько його помиєте.
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Як продовжити життя овочам в холодильнику
Перед закладанням овочів в контейнер постеліть на його дно паперові рушники або сухі губки, які будуть вбирати зайву вологу. Періодично рушники міняйте, а з губок вичавлюйте воду.
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Як відкрутити тугу кришку
Кришка банки ковзає і не відкручується? Провернути її можна, одягнувши на руку гумову рукавичку. Площа зчеплення збільшиться і кришка більше не буде прослизати в руці.
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