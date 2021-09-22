Канадец создает остроумные анимации движений с помощью татуировочной машинки. Герои его тату персонажи мультфильмов или животные.

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Татуировщик Фил Бердж работает в салоне Tatouage Royal в Монреале, Канада. Тату-салон работает с 2007 года и имеет 7 постоянных специалистов-татуировщиков.

Художник специализируется на создании подвижных картинок из многих татуировок. Для этого он рисует эскизы мультиков и покадрово набивает тату – иногда много рисунков на одном теле, иногда – один на многих.

Большинство анимаций – это классические изображения танцев, движений или полетов. Художник заимствует целые фрагменты из мультфильмов, чтобы достичь лучшего эффекта.

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Например, для анимации фрагмента ленты "Бетти Буп – Белоснежка" Бердж сделал аж 76 тату. Старания художника быстро завирусилось – в тиктоке клип с танцующим клоуном собрал 15 миллионов просмотров.

Фил Бердж имеет аканты в ютубе, тиктоке и инстаграме. Больше всего его творчество пришлось по душе пользователям тиктока – на мужчину подписались более 200 тысяч человек.