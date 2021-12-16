Одягаєте фартух не зовсім весело? Ці кухонні хитрощі змусять вас знову насолоджуватися приготуванням їжі.

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​Зробіть яєчню в мікрохвильовій печі

Візьміть кухоль і збризніть його антипригарним спреєм. Розбийте всередину кілька яєць. Зверху залийте молоком або водою, посипте сіллю і перцем, потім перемішайте виделкою, щоб з’єднати.

Розігрійте в мікрохвильовій печі протягом 90 секунд з інтервалом в 30 секунд, помішуючи після кожного разу.

Використовуйте яйцерізку для фруктів і овочів



Овочерізку слід використовувати і для фруктів / Фото Shutterstock

Цей крихітний кухонний інструмент призначений не тільки для різання круто зварених яєць.

Спробуйте одним махом нарізати полуницю, ківі, гриби тощо на однакову товщину. Вам точно все вдасться!

Заморозьте залишки вина або бульйону

Не ставте залишки супів та вина окислюватися в холодильнику протягом тижнів поспіль. Налийте їх краще у форму для льоду, зверху закрийте поліетиленовою плівкою і заморозьте.

Таку суміш ви зможете будь-коли витягнути й додати до соусів, супів, ризотто та рагу, щоб отримати майже миттєву глибину смаку.

Очищуйте імбир ложкою



Імбир радять чистити ложкою / Фото Shutterstock

Не потрібно використовувати спеціальний інструмент, щоб зняти шкірку з цього коренеплоду дивної форми.

Шкірка імбиру досить тонка, тому просто зішкрябайте її металевою ложкою збоку та навколо складних закруглених країв. Усе готове буквально за 1 хвилину!

Подавайте гарячі страви на теплих тарілках, а холодні – на заморожених

Якщо ви приготували гарячу страву й хочете поставити її на стіл, варто покласти їжу в гарячий посуд. Так вона довше буде гарячою та смачною.

Так само використовуйте заморожений посуд для холодних страв і напоїв. Адже, наприклад, холодне пиво краще на смак в охолодженій склянці.

Чистіть часник у банці

Прискоріть очищення зубчиків часнику за допомогою банки. Покладіть їх у банку і закрутіть кришку. Добре струсіть її, і шкірка відразу спаде сама.

Чистіть гранат у мисці з водою

Уникайте плям на одязі та безладу в хаті, очищуючи гранатові "вуха" під водою. Розріжте фрукт щонайменше на 8 шматочків і покладіть їх у воду.

Акуратно розітріть шкірку, щоб звільнити їх від білої шкірки. Вона ж одразу після процедури підніметься на верх. Тоді воду можна процідити і смакувати гранатою.

Замість сиропу використовуйте заморожені ягоди



Заморожені ягоди замість сиропу / Фото Shutterstock

Щоб солодка начинка була без цукру, полийте ідеальні млинці ягідним соусом. Розігрійте заморожені змішані ягоди на сковороді або в каструлі.

Процідіть через дрібне сито, щоб позбутися насіння і викладіть ложкою на десерт.