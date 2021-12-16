Надеваете фартук не совсем весело? Эти кухонные уловки заставят вас снова наслаждаться приготовлением пищи.

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​Сделайте яичницу в микроволновке

Возьмите кружку и сбрызните ее антипригарным спреем. Разбейте внутрь несколько яиц. Сверху залейте молоком или водой, посыпьте солью и перцем, затем перемешайте вилкой, чтобы соединить.

Разогрейте в микроволновке в течение 90 секунд с интервалом в 30 секунд, помешивая после каждого раза.

Используйте яйцерезку для фруктов и овощей



Овощерезку следует использовать и для фруктов / Фото Shutterstock

Этот крохотный кухонный инструмент предназначен не только для резки вкрутую сваренных яиц.

Попробуйте одним махом нарезать клубнику, киви, грибы и т.п. на одинаковую толщину. У вас точно все получится!

Заморозьте остатки вина или бульона

Не ставьте остатки супов и вина в холодильнике в течение недель подряд. Налейте их лучше в форму для льда, сверху закройте пленкой полиэтиленовой и заморозьте.

Такую смесь вы сможете в любое время вытащить и добавить к соусам, супам, ризотто и рагу, чтобы получить почти мгновенную глубину вкуса.

Очищайте имбирь ложкой



Имбирь советуют чистить ложкой / Фото Shutterstock

Не нужно использовать специальный инструмент, чтобы снять кожицу с этого корнеплода удивительной формы.

Кожа имбиря довольно тонкая, поэтому просто соскребайте ее металлической ложкой сбоку и вокруг закругленных сложных краев. Все готово буквально через 1 минуту!

Подавайте горячие блюда на теплых тарелках, а холодные – на замороженные.

Если вы приготовили горячее блюдо и хотите поставить его на стол, следует положить еду в горячую посуду. Так она будет дольше горячей и вкусной.

Так же используйте замороженную посуду для холодных блюд и напитков. Ведь, например, холодное пиво лучше по вкусу в охлажденном стакане.

Чистите чеснок в банке

Ускорите очищение зубчиков чеснока с помощью банки. Положите его в банку и закрутите крышку. Хорошо встряхните ее, и шкурка сразу спадет сама.

Чистите гранат в миске с водой

Избегайте пятен на одежде и беспорядке в доме, очищая гранатовые "уши" под водой. Разрежьте фрукт не менее 8 кусочков и положите их в воду.

Аккуратно разотрите шкурку, чтобы освободить их от белой шкурки. Она сразу после процедуры поднимется на верх. Тогда воду можно процедить и наслаждаться гранатой.

Вместо сиропа используйте замороженные ягоды



Замороженные ягоды вместо сиропа / Фото Shutterstock

Чтобы сладкая начинка была без сахара, полейте идеальные блины ягодным соусом. Разогрейте замороженные смешанные ягоды на сковороде или в кастрюле.