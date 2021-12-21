Замість класичних бутербродів: як приготувати незвичайну закуску з ікрою та авокадо

Відомий український кулінар показав, як приготувати цікаву закуску з авокадо та червоною ікрою. Так, вона може стати чудовою заміною класичних бутербродів на новорічному столі.

В основі закуски – мініпанкейки. Це доволі нестандартний підхід, адже їх переважно готують з джемом або карамеллю.

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Рецепт від Євгена Клопотенка

Інгредієнти

Для панкейків:

борошно – 165 грамів

молоко – 250 мілілітрів

сік лимона – 1 столова ложка

яйце – 1 штука

цукор – 1 столова ложка

сіль – 1/3 чайної ложки

сода – ½ чайної ложки

розпушувач – ½ чайної ложки

соняшникова олія – 1 столова ложка

Для начинки:

яйця – 4 штуки

авокадо – 2 штуки

сік лимона – 2 столові ложки

сіль та перець – на свій смак

червона ікра – 1 банка

кріп – на свій смак

Приготування у 10 кроків

Тісто

Вилити у велику миску молоко та додати сік лимона. Обережно перемішати суміш та залишити на 10 хвилин. "Це потрібно для того, щоб молоко почало згортатися і з'явилися пластівці, як у сирі. Завдяки цьому панкейки будуть дуже ніжними", – пояснює Клопотенко. В іншій мисці з'єднати яйце та цукор. Додати до рідини сіль та збити вручну вінчиком. Влити в миску зі збитими яйцями соняшникову олію та молоко з лимонним соком. Додати борошно, соду та розпушувач. Ретельно перемішати до однорідності маси. Викласти тісто на суху розігріту сковорідку та смажити (без додавання соняшникового чи вершкового масла) до прояви невеликих бульбашок. Обережно перевернути панкейки та обсмажити з іншого боку впродовж хвилини.

Паста з авокадо

Очистити два стиглі авокадо, прибрати кісточку й викласти у миску. Розтерти виделкою до однорідності. Відварити яйця протягом трьох хвилин після початку кипіння, аби всередині вони залишилися напівсирими. Очистити їх та викласти у миску з авокадо. Додати сік лимона, сіль та перець на ваш смак. Ще раз добре розтерти виделкою. На основу з мініпанкейків викласти пасту з авокадо та червону ікру. За бажанням прикрасити зеленню кропу.

Варто заздалегідь дістати з холодильника усі складники, аби вони були кімнатної температури. Крім того, краще обирати максимально стигле авокадо, щоб паста вийшла смачно, ніжною та однорідною. Якщо ж плодові треба дещо достигнути, експерт радить помістити авокадо в герметичний пакет разом із бананом або яблуком приблизно на тиждень.

Процес приготування / Фото Євгена Клопотенка