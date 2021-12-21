В основе закуски – минипанкейки. Это довольно нестандартный подход, ведь их преимущественно готовят с джемом или карамелью.
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Рецепт от Евгения Клопотенко
Ингредиенты
Для панкейков:
- мука – 165 граммов
- молоко – 250 миллилитров
- сок лимона – 1 столовая ложка
- яйцо – 1 штука
- сахар – 1 столовая ложка
- соль – 1/3 чайной ложки
- сода – ½ чайной ложки
- разрыхлитель – ½ чайной ложки
- подсолнечное масло – 1 столовая ложка
Для начинки:
- яйца – 4 штуки
- авокадо – 2 штуки
- сок лимона – 2 столовые ложки
- соль и перец – по своему вкусу
- красная икра – 1 банка
- укроп – по своему вкусу
Приготовление в 10 шагов
Тесто
- Вылить в большую миску молоко и добавить сок лимона. Осторожно перемешать смесь и оставить на 10 минут. "Это нужно для того, чтобы молоко начало сворачиваться и появились хлопья как в сыре. Благодаря этому панкейки будут очень нежными", – объясняет Клопотенко.
- В другой миске соединить яйцо и сахар. Добавить в жидкость соль и взбить вручную венчиком.
- Влить в миску со взбитыми яйцами подсолнечное масло и молоко с лимонным соком.
- Добавить муку, соду и разрыхлитель.
- Тщательно перемешать до однородности массы.
- Выложить тесто на сухую разогретую сковороду и жарить (без добавления подсолнечного или сливочного масла) до небольших пузырей.
- Осторожно перевернуть панкейки и обжарить с другой стороны в течение минуты.
Паста из авокадо
- Очистить два спелых авокадо, убрать косточку и выложить в миску. Растереть вилкой до однородности.
- Отварить яйца в течение трех минут после начала кипения, чтобы внутри они остались полусырыми. Очистить их и выложить в миску с авокадо. Добавить сок лимона, соль и перец по вашему вкусу. Еще раз хорошо растереть вилкой.
- На основу из минипанкейков выложить пасту из авокадо и красной икры. По желанию украсить зеленью укропа.
Процесс приготовления / Фото Евгения Клопотенко