В основі закуски – мініпанкейки. Це доволі нестандартний підхід, адже їх переважно готують з джемом або карамеллю.
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Рецепт від Євгена Клопотенка
Інгредієнти
Для панкейків:
- борошно – 165 грамів
- молоко – 250 мілілітрів
- сік лимона – 1 столова ложка
- яйце – 1 штука
- цукор – 1 столова ложка
- сіль – 1/3 чайної ложки
- сода – ½ чайної ложки
- розпушувач – ½ чайної ложки
- соняшникова олія – 1 столова ложка
Для начинки:
- яйця – 4 штуки
- авокадо – 2 штуки
- сік лимона – 2 столові ложки
- сіль та перець – на свій смак
- червона ікра – 1 банка
- кріп – на свій смак
Приготування у 10 кроків
Тісто
- Вилити у велику миску молоко та додати сік лимона. Обережно перемішати суміш та залишити на 10 хвилин. "Це потрібно для того, щоб молоко почало згортатися і з'явилися пластівці, як у сирі. Завдяки цьому панкейки будуть дуже ніжними", – пояснює Клопотенко.
- В іншій мисці з'єднати яйце та цукор. Додати до рідини сіль та збити вручну вінчиком.
- Влити в миску зі збитими яйцями соняшникову олію та молоко з лимонним соком.
- Додати борошно, соду та розпушувач.
- Ретельно перемішати до однорідності маси.
- Викласти тісто на суху розігріту сковорідку та смажити (без додавання соняшникового чи вершкового масла) до прояви невеликих бульбашок.
- Обережно перевернути панкейки та обсмажити з іншого боку впродовж хвилини.
Паста з авокадо
- Очистити два стиглі авокадо, прибрати кісточку й викласти у миску. Розтерти виделкою до однорідності.
- Відварити яйця протягом трьох хвилин після початку кипіння, аби всередині вони залишилися напівсирими. Очистити їх та викласти у миску з авокадо. Додати сік лимона, сіль та перець на ваш смак. Ще раз добре розтерти виделкою.
- На основу з мініпанкейків викласти пасту з авокадо та червону ікру. За бажанням прикрасити зеленню кропу.
Процес приготування / Фото Євгена Клопотенка