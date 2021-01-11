Очень часто вам хочется что-то сказать, даже если вы уверены в своей правоте, но как показывает практика лучше лишний раз промолчать, чем потом оправдываться за сказанные слова. Иногда тишина должна быть не только в библиотеке. Научитесь "фильтровать" где и что вам говорить.

Идеи 24 дают рекомендации, когда же все-таки лучше смолчать.

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1. Вас это не касается

Вам интересно узнать подробности услышанного, но такие вопросы ставят человека в неудобную ситуацию, даже если он уклоняется от ответа – отшучивается или переводит тему. Поэтому их лучше вовсе не задавать. В конце концов, ответ все равно ничего не изменит, только удовлетворит ваше любопытство.

2. Вы на взводе и плохо себя контролируете

Когда эмоции вас переполняют, легко потерять голову и наговорить слов, цель которых – только ударить побольнее. И чем ближе вам человек, тем проще попасть в мишень. А потом уже трудно доказать, что на самом деле так не думаешь.



Научитесь контролировать свои эмоции / Фото pixabay

3. Вас никто не спрашивал

Наверняка у каждого из нас есть знакомые, которым везде нужно высказать собственное мнение, покритиковать чужую внешность, поведение, образ жизни. Если это делает другой, всегда заметно. Но за собой мы часто этого не замечаем. Ведь это эгоистично – считать свое мнение настолько важным, чтобы адресат задумался и начал переделывать себя по вашим меркам. Поэтому не всегда уместно, говорить то, что вы думаете.

4. Конфликт угасает сам по себе

Бывает, что ссора сошла на нет. Участники отдышались, успокоились. Но потом один из них вспоминает что-то и конфликт идет по второму кругу, становясь сильнее и разрушительнее. Поэтому если что-то всплыло в памяти, следует сначала проанализировать, имеет ли это отношение к делу. Если нет, есть смысл промолчать, потому что поговорить конструктивно прямо сейчас точно не получится.



О старых обидах лучше говорить сразу, а не держать их на потом / Фото pixabay

5. Вы третий лишний в ссоре

Если, например, ссорятся ваши родители, или еще кто-то близкий, в дискуссию вступать не стоит, ведь ваших объяснений никто не услышит, зато все сделают выводы, на чьей вы стороне. В результате осадок останется и у вас, и у них. Просто дайте людям разобраться самостоятельно.

6. Вы собираетесь дать обещание, которое не можете выполнить

Когда кто-то находится в отчаянии и смотрит на вас с надеждой, а вам говорить "нет" неприятно. Гораздо проще пообещать сделать что угодно. Но если вы знаете, что обещанное не осуществимо, лучше молчите.



Иногда лучше придержать язык за зубами / Фото pixabay

7. Вас намеренно провоцируют

Тролль не отстаивает свое мнение, он вообще не ведет с вами диалог. Он выступает в свете софитов и играет роль человека, который выведет вас из себя. И у него получится это сделать, если вы позволите себя втянуть в эту игру. Не позволяйте.

8. Вы собираетесь раскрыть чужой секрет

Если человек доверяет вам какую-то тайну, вы должны молчать. Иначе чужие секреты превращаются в сплетни, которые распространяются дальше, причем обычно в другом виде.

9. Алкоголь заглушает голос разума

Иногда под действием спиртного так и хочется выразить "всю правду". Только, во-первых, эмоции не обязательно отражают ваш реальный взгляд на вещи. Во-вторых, не всякую правду надо озвучивать. В итоге о сказанном можно очень сильно пожалеть.



Алкоголь ничего хорошего вам не принесет / Фото pixabay

10. Вы догадались о чем-то, но человек не хочет разглашать

Наверняка у человека есть свои причины, почему он молчит. Поэтому, лучше промолчать и подождать, пока все не встанет на свои места.