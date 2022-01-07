Сніданок – це ранковий прийом їжі, який допомагає зарядитися енергією після довгої ночі на наступний день. Снідати рекомендують протягом 1 години після пробудження. Що ж добре поїсти зранку – у матеріалі.

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Продукти, які краще їсти вранці

Яйця багаті на білок, холіном та іншими важливими поживними речовинами. Після вживання цих продуктів людина почувається ситою і так споживає менше калорій протягом дня.

Чашка кави вранці – не просто приємна традиція. Кофеїн покращує настрій і позитивно впливає на роботу мозку, а також багатий антиоксидантами, які зменшують запалення. Найефективнішою дозою вважається від 0,3 до 4 чашок на день, залежно від міцності кави.

Вівсянка – найкращий вибір для любителів каші. Заспокійливо діє на шлунок і регулює випорожнення. Ця їжа багата унікальною клітковиною – бетаглюканом, яка знижує рівень холестерину. Вівсянка також містить антиоксиданти. З огляду на те, що в ній мало білка, краще готувати кашу на молоці, а не на воді, або їсти разом із смаженими яйцями чи шматочком сиру.



Вівсяна каша на сніданок / Фото Unsplash

Насіння чіа неймовірно поживні. Це одне з найкращих джерел клітковини. Вони також багаті антиоксидантами, які захищають наші клітини від нестабільних молекул або вільних радикалів, які утворюються під час метаболізму.

Фрукти є хорошим джерелом вітамінів, калію та клітковини. Наприклад, цитрусові містять багато вітаміну С. Один великий апельсин забезпечує понад 100% рекомендованої добової норми вітаміну С. У поєднанні з яйцями, сиром або грецьким йогуртом – це збалансований сніданок.

Зелений чай є одним із найкорисніших напоїв на Землі. Він містить антиоксидант, який корисний для мозку та нервової системи. У ньому також багато кофеїну, який покращує настрій і прискорює метаболізм. Цікаво, що чашка зеленого чаю містить приблизно стільки ж кофеїну, як і половина чашки кави.