Цілий всесвіт вирізає на листі рослин японський художник: казкові фото

Деталізація витинанок lito_leafart (під таким ніком майстер відомий в інстаграмі) вражає уяву. Усередині кожного листка – цілий світ, повний дивовижних створінь. Мама-зайчиха заклопотано шиє щось на швейній машинці для свого дитинчати. Родина мишок вибирається з нірки на прогулянку...
Кожен листок розповідає нову, унікальну історію. Він – ніби химерна ілюстрація до дитячої книжечки завбільшки з долоню.
Читайте також Круті вуличні графіті від нью-йоркського художника Тома Боба: дивовижна підбірка
Про художника
На своїй сторінці в інстаграмі художник зізнається, що для нього це відмінний спосіб справлятися з СДУГ – синдром дефіциту уваги та гіперактивності, на який він страждає.
Перш ніж я почав працювати з листям, я вирізав з паперу, але цим не міг привернути до себе особливої уваги. А коли побачив роботу іспанського художника-листоріза, то був шокований. Після цього я почав займатися цим мистецтвом,
– розповідає він.
Тварини на літаючому потязі / Фото lito_leafart
І це дійсно спрацювало, адже він насправді став цікавий людям – зараз його аккаунт має майже 100 тисяч підписників.
У свої роботи митець вкладає чимало праці, витрачаючи години, щоб створити ще один крихітний шедевр. І схоже, він не планує зупинятися.
Цілий світ на одному листку
Комахи вирощують городину / Фото lito_leafart
Сова вчить білченя рахувати / Фото lito_leafart
Звірі на прогулянці / Фото lito_leafart
Сім'я ведмедів / Фото lito_leafart
Заєць-художник / Фото lito_leafart
Мешканці водного світу / Фото lito_leafart
Тваринний цирк / Фото lito_leafart
Білка та кульбаба / Фото lito_leafart