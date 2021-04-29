Каждый лист рассказывает новую, уникальную историю. Он – как причудливая иллюстрация к детской книге величиной с ладонь.
Читайте также Крутые уличные граффити от нью-йоркского художника Тома Боба: удивительная подборка
О художнике
На своей странице в инстаграме художник признается, что для него это отличный способ справляться со СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности, которым он страдает.
Прежде чем я начал работать с листьями, я вырезал из бумаги, но этим не мог привлечь к себе особого внимания. А когда увидел работу испанского художника-листореза, то был шокирован. После этого я начал заниматься этим искусством,
– рассказывает он.
Животные на летающем поезде / Фото lito_leafart
И это действительно сработало, ведь он действительно стал интересен людям – сейчас в его аккаунте почти 100 тысяч подписчиков.
В свои работы художник вкладывает немало труда, тратя часы, чтобы создать еще один крошечный шедевр. И похоже, он не планирует останавливаться.
Целый мир на одном листке
Насекомые выращивают овощи / Фото lito_leafart
Сова учит бельчонка считать / Фото lito_leafart
Звери на прогулке / Фото lito_leafart
Семья медведей / Фото lito_leafart
Заец-художник / Фото lito_leafart
Жители водного мира / Фото lito_leafart
Животный цирк / Фото lito_leafart
Белка и одуванчик / Фото lito_leafart