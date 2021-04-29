Каждый лист рассказывает новую, уникальную историю. Он – как причудливая иллюстрация к детской книге величиной с ладонь.

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О художнике

На своей странице в инстаграме художник признается, что для него это отличный способ справляться со СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности, которым он страдает.

Прежде чем я начал работать с листьями, я вырезал из бумаги, но этим не мог привлечь к себе особого внимания. А когда увидел работу испанского художника-листореза, то был шокирован. После этого я начал заниматься этим искусством,
– рассказывает он.


Животные на летающем поезде / Фото lito_leafart

И это действительно сработало, ведь он действительно стал интересен людям – сейчас в его аккаунте почти 100 тысяч подписчиков.

В свои работы художник вкладывает немало труда, тратя часы, чтобы создать еще один крошечный шедевр. И похоже, он не планирует останавливаться.

Целый мир на одном листке


Насекомые выращивают овощи / Фото lito_leafart


Сова учит бельчонка считать / Фото lito_leafart


Звери на прогулке / Фото lito_leafart


Семья медведей / Фото lito_leafart


Заец-художник / Фото lito_leafart


На кухне / Фото lito_leafart


Жители водного мира / Фото lito_leafart


Животный цирк / Фото lito_leafart


Белка и одуванчик / Фото lito_leafart


Люди и пингвины / Фото lito_leafart