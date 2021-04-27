Кульбаби, фіалки і цвіт вишні: японський художник робить неймовірні скульптури з металу

Японський художник Шота Сузукі з Кіото робить неймовірні металеві скульптури кульбаби та інших рослин. Він фіксує їхню красу, ліплячи стебла, квіти, бутони і навіть крихітні насіння з латуні, міді та срібла.

Усі скульптури Сузукі вражаюче детальні і вони не базуються на моделі. Художник ніколи не робить ескізів заздалегідь, зберігаючи в пам’яті всі елементи та структури рослини.

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Звідки черпає ідеї

Пошук ідеї починається з прогулянок дворами, де він розглядає бур’яни в тротуарних щілинах або цвіт на садових деревах. Потім він повертається у свою студію та шукає зображення в інтернеті чи у книжках, щоб вивчити форму та характеристики рослини, а також з’ясувати її походження.

Я відчуваю, що віддаю шану природі, збираючи правильну інформацію та уникаючи неточних зображень. У своїй роботі я не створюю рослину такою, якою вона була б у природному середовищі, навпаки, я маніпулюю нею так, як бачу її красу,

– розповідає Сузукі.

Як народжуються квіткові скульптури

Процес створення квіткової скульптури починається з вирізання деталей з металевої пластини.

Потім за допомогою молотка та стамески він додає їм реалістичної текстури. Художник використовує традиційні японські техніки гравіювання.

У результаті на його металевих листках з’являються тонкі жилки, а пелюстки ніжно скручуються на кінцях. Навіть крихітні насіння виглядають так, ніби вони можуть полетіти.



Кульбаба / Фото Shota Suzuki



Квітка кульбаби / Фото Shota Suzuki

Далі усі деталі Сузукі спаює разом. В залежності від проєкту скульптура може складатися з понад сотні окремих частинок.

За допомогою хімічних процесів, таких як іржавіння, сірчистість та окислення, металеві квітки набувають природного забарвлення і стають схожими на їхні справжні аналоги.



Кульбаба / Фото Shota Suzuki

Кожен плямистий листок чи текстуроване стебло має багатий спектр відтінків з витонченими золотистими акцентами.



Вишнева квітка / Фото Shota Suzuki



Гілка вишні / Фото Shota Suzuki



Оливкова гілка / Фото Shota Suzuki



Розторопша / Фото Shota Suzuki



Вишневий цвіт / Фото Shota Suzuki



Латук / Фото Shota Suzuki