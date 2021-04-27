Все скульптуры Сузуки поразительно детальны, и они не базируются на модели. Художник никогда не делает эскизы заранее, сохраняя в памяти все элементы и структуры растения.
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Откуда черпает идеи
Поиск идеи начинается с прогулок по дворам, где он рассматривает сорняки в тротуарных щелях или цвет на садовых деревьях. Затем он возвращается в свою студию и ищет изображения в интернете или в книгах, чтобы изучить форму и характеристики растения, а также выяснить его происхождение.
Я чувствую, что отдаю дань уважения природе, собирая правильную информацию и избегая неточных изображений. В своей работе я не создаю растение таким, каким оно было бы в естественной среде, наоборот, Я манипулирую им так, как вижу его красоту,
– рассказывает Сузуки.
Как рождаются цветочные скульптуры
Процесс создания цветочной скульптуры начинается с вырезания деталей из металлической пластины.
Затем с помощью молотка и стамески он добавляет им реалистичную текстуру. Художник использует традиционные японские техники гравировки.
В результате на его металлических листьях появляются тонкие жилки, а лепестки нежно скручиваются на концах. Даже крошечные семена выглядят так, будто они могут улететь.
Цветок одуванчика / Фото Shota Suzuki
Далее все детали Сузуки спаивает вместе. В зависимости от проекта скульптура может состоять из более чем сотни отдельных частиц.
С помощью химических процессов, таких как ржавление, сернистость и окисление, металлические цветки приобретают естественный окрас и становятся похожими на их настоящие аналоги.
Каждый пятнистый лист или текстурный стебель имеет богатый спектр оттенков с изящными золотистыми акцентами.
Вишневый цветок / Фото Shota Suzuki
Веточка вишни / Фото Shota Suzuki
Оливковая ветвь / Фото Shota Suzuki
Расторопша / Фото Shota Suzuki
Вишневый цвет / Фото Shota Suzuki