Все скульптуры Сузуки поразительно детальны, и они не базируются на модели. Художник никогда не делает эскизы заранее, сохраняя в памяти все элементы и структуры растения.

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Откуда черпает идеи

Поиск идеи начинается с прогулок по дворам, где он рассматривает сорняки в тротуарных щелях или цвет на садовых деревьях. Затем он возвращается в свою студию и ищет изображения в интернете или в книгах, чтобы изучить форму и характеристики растения, а также выяснить его происхождение.

Я чувствую, что отдаю дань уважения природе, собирая правильную информацию и избегая неточных изображений. В своей работе я не создаю растение таким, каким оно было бы в естественной среде, наоборот, Я манипулирую им так, как вижу его красоту,

– рассказывает Сузуки.

Как рождаются цветочные скульптуры

Процесс создания цветочной скульптуры начинается с вырезания деталей из металлической пластины.

Затем с помощью молотка и стамески он добавляет им реалистичную текстуру. Художник использует традиционные японские техники гравировки.

В результате на его металлических листьях появляются тонкие жилки, а лепестки нежно скручиваются на концах. Даже крошечные семена выглядят так, будто они могут улететь.



Одуванчик / Фото Shota Suzuki



Цветок одуванчика / Фото Shota Suzuki

Далее все детали Сузуки спаивает вместе. В зависимости от проекта скульптура может состоять из более чем сотни отдельных частиц.

С помощью химических процессов, таких как ржавление, сернистость и окисление, металлические цветки приобретают естественный окрас и становятся похожими на их настоящие аналоги.



Одуванчик / Фото Shota Suzuki

Каждый пятнистый лист или текстурный стебель имеет богатый спектр оттенков с изящными золотистыми акцентами.



Вишневый цветок / Фото Shota Suzuki



Веточка вишни / Фото Shota Suzuki



Оливковая ветвь / Фото Shota Suzuki



Расторопша / Фото Shota Suzuki



Вишневый цвет / Фото Shota Suzuki



Латук / Фото Shota Suzuki