З одного аркуша паперу: японська мисткиня робить неймовірні витинанки морських істот

Масайо Фукуда з Японії перетворює звичайнісінький аркуш паперу на ефемерне диво. Її мереживні витинанки передають усю делікатну красу жителів підводного світу.

Цей вид мистецтва називається кірі (кіріе), що в перекладі з японської означає "вирізаний малюнок". Яких вершин можна досягти в різьбі по паперу, Масайя Фукуда продемонструвала в грудні 2018 року, опублікувавши в соцмережах неймовірно реалістичного восьминога.

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Створений з одного аркуша паперу формату А2, його зображення відразу стало вірусним. На перший погляд, восьминіг здається звичайним малюнком, але відірвавшись від чорного тла, відкривається величезна кількість хитромудрих деталей, які наповнені вражаючим відчуттям життя та руху.



Паперовий восьминіг / Фото Masayo Fukuda

Паперові морські істоти

Кожна робота починається з детального ескізу. Згодом Фукуда використовує прецизійний ніж-скальпель, надаючи паперу остаточної форми.

Зосереджена в основному на тваринах, з особливим інтересом до морського життя та підводних істот, її художні роботи були представлені в галереях Японії та інших країн.

Я змалку любила моторошні та загадкові істоти, а також морське життя. Серед них мені особливо сподобалися глибоководні риби та медузи, і я зробив їх мотивами у своїй роботі,

– розповіда Фукуда Рlayjunkie.



Японська художниця Масайо Фукуда / Фото Masayo Fukuda

Художниця кірі, яка займається цим мистецтвом вже понад чверть століття, досягла неймовірних вершин. І схоже, вона не планує зупинятися.



Паперова риба / Фото Masayo Fukuda



Морська істота / Фото Masayo Fukuda



Медуза / Фото Masayo Fukuda



Мереживна риба / Фото Masayo Fukuda



Підводні мешканці / Фото Masayo Fukuda



Глибоководна риба / Фото Masayo Fukuda