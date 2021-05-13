Этот вид искусства называется кири (кириэ), что в переводе с японского означает "вырезанный рисунок". Каких высот можно достичь в резьбе по бумаге, Масайя Фукуда продемонстрировала в декабре 2018 года, опубликовав в соцсетях невероятно реалистичного осьминога.

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Созданное из одного листа бумаги формата А2, его изображение сразу стало вирусным. На первый взгляд, осьминог кажется обычным рисунком, но оторвавшись от черного фона, открывается огромное количество хитроумных деталей, которые наполнены впечатляющим ощущением жизни и движения.



Бумажный осьминог​ / Фото Masayo Fukuda

Бумажные морские существа

Каждая работа начинается с детального эскиза. Впоследствии Фукуда использует прецизионный нож-скальпель, придавая бумаге окончательную форму.

Сосредоточена в основном на животных, с особым интересом к морской жизни и подводных существ, ее художественные работы были представлены в галереях Японии и других стран.

Я с детства любила жуткие и загадочные существа, а также морскую жизнь. Среди них мне особенно понравились глубоководные рыбы и медузы, и я сделала их мотивам в своей работе,

– рассказывается Фукуда Рlayjunkie.



Японская художница Масайо Фукуда / Фото Masayo Fukuda

Художница кириэ, которая занимается этим искусством уже более четверти века, достигла невероятных вершин. И похоже, она не планирует останавливаться.



Бумажная рыба / Фото Masayo Fukuda



Морское существо / Фото Masayo Fukuda



Медуза / Фото Masayo Fukuda



Кружевная рыба / Фото Masayo Fukuda



Подводные жители / Фото Masayo Fukuda



Глубоководная рыба / Фото Masayo Fukuda