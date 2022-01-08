Ялинка з нутелою: приголомшливий десерт з 5 інгредієнтів

Цей десерт гарантовано стане одним із найулюбленіших у вашій сім'ї. Можливо, ви вже бачили його в інтернеті, але не маєте рецепту? Ідеї 24 підкажуть, як приготувати таку смакоту.

Шоколадну нутелу випікають у листковому тісті, змащують розтопленим вершковим маслом, а потім посипають цукром з корицею. Вього лиш 5 інгредієнтів Вам знадобиться для приготвування різдвяного десерту.

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Рецепт різвяної ялинки з нутелою

Інгердієнти:

2 аркуші листкового напівзамороженого тіста;

2 столові ложки нутели;

1 яєчний жовток;

1 столова ложка розтопленого вершкового масла;

1 столова ложка цукру з корицею.

Приготування

Застеліть деко пергаментним папером. Виріжте два листа тіста у формі ялинки. Рівномірно викладіть нутелу на один лист тіста. Зверху покладіть інший і перекладіть на деко.



Ялинка з нутелою / Фото cafedelites

Зробіть ножем надрізи з обох сторін, відстанню між ними приблизно 2 сантиметри. Ріжте тісто акуратно, щоб не зачепити центр ялинки.

Кожну смужку тіста перекрутіть двічі, втиснувши кінці в деко. Із залишків тіста виріжте дві зірочки: одну намажте нутелою, а іншу покладіть зверху, як бутерброд. Покладіть зірку на верхівку дерева.



Ялинковий десерт на різдвяний стіл / Фото cafedelites

Змастіть тісто яєчним жовтком, змішаним з невеликою кількістю води. Випікайте 25 – 30 хвилин при 200°C до золотистого кольору.

Залиште охолонути протягом 5 хвилин. Злегка змастіть тісто розтопленим вершковим маслом і посипте цукром з корицею. Смачного!