Книга – хороший и беспроигрышный вариант подарка ребенку. Ведь можно окунуться в мир истории или сказки. А также получить удовольствие от рассматривания рисунков и чтения интересных историй.

Идеи 24 подготовили список книг, которые понравятся любому ребенку и станут отличным подарком на праздники.

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"Письма Рождественского Деда" Джон Р. Р. Толкин

Возраст: от 6 до 12 лет

История о Дж. Р. Р. Толкине, который ежегодно писал письма своим детям. Он посылал их в декабре в конверте со штемпелем Северного Полюса. Все написанное в письмах было продумано до деталей: они написаны тонким почерком и украшены великолепными цветными рисунками. Письма были с историями о жизни на Северном Полюсе как она есть.



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"Винни-Пух и все-все-все" Александр Алан Милн

Возраст: 4+

Все герои похожи на реальных людей: кто-то всегда печальный, другой слишком "прыгающий", третий заботливый. Но несмотря на то, что у персонажей разные темпераменты, они всегда поддерживают друг друга и точно знают, что такое настоящая дружба!

Каждая глава – маленькая история из жизни Пуха и его товарищей. Легкие, забавные, а иногда и смешные до слез сюжеты затягивают.



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"О Гринче, который украл Рождество" Доктор Сьюз

Возраст: от 3 до 8 лет

Прочитав книгу ее можно обсуждать с ребенком. Что понравилось больше: фильм или книга? Что было одинаковое, а что разное на экране и на страницах? Какой персонаж понравился больше всего, а какой меньше? Почему? Эта история считается одной из наиболее рождественских историй всех времен, ведь она о вечно недовольном, мохнатом и зеленом похитителе Рождества ...



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"Приключения мышонка Десперо" К. ДиКамилло

Возраст: 6+

"Приключения мышонка Десперо" – хороший вариант, если речь заходит о том, какую книгу почитать ребенку 6 лет. Это трогательная, поучительная и невероятно добрая история. Рассказ научит сопереживать герою, покажет, что не страшно быть "белой вороной", а главное, что даже у маленького мышонка может быть большая душа и храброе сердце.



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Когда снег пахнет мандаринками

Возраст: 10-12 лет

Над этим сборником работало 24 украинских популярных авторов. Эти истории интересные подросткам. Именно в то время, когда снег пахнет мандаринками, очень хочется верить в чудо и ждать рождественскую магию. Герои истории переживают это время каждый по-разному: ищут выход из различных ситуаций, грустят, получают подарки, не понимают, узнают что-то новое. Но у всех них есть общая мечта – желание встретить праздники в кругу самых близких людей. И поможет им в этом новогоднее чудо.



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"Идут праздники. О Рождестве, святом Николае и новогодних традициях в мире" Моника Утник-Строгали

Возраст: от 6 до 12 лет

Это интересный рассказ о путешествии в мир Рождества. Читатели узнают об этом сказочном времени в разных уголках планеты. История о различных традициях, разных датах празднования, рождественских ярмарках, подарках, елках и украшениях, рождественских вертепах, рождественских растениях, о Скрудже и Щелкунчике ...



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