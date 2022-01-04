Які продукти не можна зберігати разом та чому

Правильне зберігання продуктів є гарантією того, що вони якомога довше збережуть свої корисні властивості. Адже кожен овоч чи фрукт виділяє певні речовини, які згубно впливають один на одного.

Існує кілька головних правил, як слід зберігати різні види продуктів, щоб вони не псувалися. Розповідаємо, чому треба робити так, а не інакше, і пропонуємо відповідний список.

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Чому деякі продукти не можна зберігати разом

Етилен – це газ, який виділяю деякі фрукти та овочі під час свого дозрівання. Якщо зберігати продукти, які виділяють цей газ, поруч із продуктами, чутливими до нього, останні можуть зіпсуватися.

Які продукти виділяють етилен:

помідор;

картопля;

яблуко;

помідор;

авокадо;

банан;

диня;

полуниця;

ківі;

персик;

груша тощо.

Які продукти чутливі до етилену:

цвітна капуста та броколі;

морква;

болгарський перець та чилі;

баклажан;

гарбуз;

гриби;

цукіні;

цибуля;

зелень тощо.



Продукти, що не слід зберігати разом / Фото 5-Minute Crafts

Зберігайте сирі продукти окремо від варених

Сирі та варені продукти слід зберігати в холодильнику окремо один від одного. Також важливо переконатися, що упакування цих продуктів герметична. Зберігайте сирі продукти нижче від готових, щоб, наприклад, сік з м'яса не потрапляв на готову їжу.



Готові зберігайте окремо від сирих / Фото 5-Minute Crafts