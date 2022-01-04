Існує кілька головних правил, як слід зберігати різні види продуктів, щоб вони не псувалися. Розповідаємо, чому треба робити так, а не інакше, і пропонуємо відповідний список.

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Чому деякі продукти не можна зберігати разом

Етилен – це газ, який виділяю деякі фрукти та овочі під час свого дозрівання. Якщо зберігати продукти, які виділяють цей газ, поруч із продуктами, чутливими до нього, останні можуть зіпсуватися.

Які продукти виділяють етилен:

помідор;

картопля;

яблуко;

помідор;

авокадо;

банан;

диня;

полуниця;

ківі;

персик;

груша тощо.

Які продукти чутливі до етилену:

цвітна капуста та броколі;

морква;

болгарський перець та чилі;

баклажан;

гарбуз;

гриби;

цукіні;

цибуля;

зелень тощо.



Продукти, що не слід зберігати разом / Фото 5-Minute Crafts

Зберігайте сирі продукти окремо від варених

Сирі та варені продукти слід зберігати в холодильнику окремо один від одного. Також важливо переконатися, що упакування цих продуктів герметична. Зберігайте сирі продукти нижче від готових, щоб, наприклад, сік з м'яса не потрапляв на готову їжу.



Готові зберігайте окремо від сирих / Фото 5-Minute Crafts

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