Існує кілька головних правил, як слід зберігати різні види продуктів, щоб вони не псувалися. Розповідаємо, чому треба робити так, а не інакше, і пропонуємо відповідний список.
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Чому деякі продукти не можна зберігати разом
Етилен – це газ, який виділяю деякі фрукти та овочі під час свого дозрівання. Якщо зберігати продукти, які виділяють цей газ, поруч із продуктами, чутливими до нього, останні можуть зіпсуватися.
Які продукти виділяють етилен:
- помідор;
- картопля;
- яблуко;
- помідор;
- авокадо;
- банан;
- диня;
- полуниця;
- ківі;
- персик;
- груша тощо.
Які продукти чутливі до етилену:
- цвітна капуста та броколі;
- морква;
- болгарський перець та чилі;
- баклажан;
- гарбуз;
- гриби;
- цукіні;
- цибуля;
- зелень тощо.
Продукти, що не слід зберігати разом / Фото 5-Minute Crafts
Зберігайте сирі продукти окремо від варених
Сирі та варені продукти слід зберігати в холодильнику окремо один від одного. Також важливо переконатися, що упакування цих продуктів герметична. Зберігайте сирі продукти нижче від готових, щоб, наприклад, сік з м'яса не потрапляв на готову їжу.
Готові зберігайте окремо від сирих / Фото 5-Minute Crafts