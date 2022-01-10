Увечері краще уникати кофеїну та жирної, важкої або гострої їжі. Що ж варто поїсти та чому – читайте в матеріалі.

До теми Яйця чи вівсянка: список корисних продуктів, які краще споживати зранку

Загальні поради для вечері

Намагайтеся уникати продуктів, які впливають на мозок і нервову систему. Наприклад, у другій половині дня не вживайте каву, чай, шоколад та інші продукти, що містять кофеїн. Адже він блокує дію речовини під назвою аденозин, яка викликає сонливість.

Варто зазначити, що кофеїн міститься в більшій кількості продуктів, ніж ми думаємо. Наприклад, його можна знайти в деяких ліках, тому будьте обережні.

Для міцного сну необхідна відносно низька внутрішня температура, тому бажано закінчувати вечерю принаймні за 2 години до сну. Також не їжте гостру їжу на ніч, оскільки це може викликати печію і безсоння.

Які продукти краще їсти

Банани містять вітаміни групи В, які підтримують вироблення серотоніну, що допомагає регулювати сон. Вони також багаті магнієм і значно підвищують рівень мелатоніну.

Стакан гарячого молока перед сном – це не просто традиція. Молоко має корисні властивості: воно містить триптофан і кальцій, які сприяють міцному сну. Звичайно, це не стосується людей з непереносністю лактози.

Попкорн складається з цільного зерна, що містить клітковину, тому він більш корисний, ніж чипси. Це непоганий варіант для вечірньої закуски, якщо тільки попкорн не надто солоний або приготований з великою кількістю олії.

Хоча пізні перекуси – не найкраща ідея, йогурт – хороша альтернатива печиву. Це чудове джерело білка та кальцію і однаково корисно для здоров'я в будь-який час дня. Грецький йогурт, посипаний ягодами, стане чудовим десертом.

Ягоди містять клітковину, яка знижує відчуття голоду, а також магній, який чудово розслабляє.

Відомо, що волоські горіхи є хорошим джерелом здорового жиру. Чи знаєте ви, що вони також містять мелатонін, який може допомогти забезпечити довгий міцний сон?



Ягоди на сніданок / Фото Unsplash

Якщо вам хочеться чогось хрусткого, свіжі овочі – чудовий низькокалорійний варіант. Будь-яка комбінація сирої моркви, огірка, селери, кабачків і болгарського перцю може стати частиною легкої, насиченої вітамінами вечері.

Що точно не варто їсти на ніч

Для людей, які часто страждають від печії, помідори – не найкращий вибір. Піца частково теж не найкраща вечеря.

Квасоля відома тим, що містить багато білка, клітковини та інших важливих поживних речовин. Але незважаючи на всі переваги для здоров'я, вона також може завдати шкоди травній системі.

Солодкі каші, кекси, мюслі мають збудливу дію завдяки високому вмісту цукру. Пончики є одним з найгірших продуктів перед сном, оскільки в них багато цукру і жиру. Це означає, що вам доведеться мати справу як з високим рівнем цукру в організмі, так і з проблемами травлення, які виникають через жирну їжу.

М'ясний стейк – не найкраща ідея для пізньої вечері. М'ясо довго перетравлюється в шлунку, а відчуття насичення не дає заснути. Однак якщо ретельно контролювати розмір порції, то можна уникнути неприємних наслідків.