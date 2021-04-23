Яким боком фольги слід обгортати продукти для запікання: несподіване правило

Готуючи страви в духовці, ми не можемо обійтися без фольги. Загорнуті в неї овочі, риба, м'ясо виходять ніжні, соковиті – практично як ресторанні страви су-від.

Але чи задумувалися ви коли-небудь, як правильно користуватися фольгою? Якщо ні, то ця інформація для вас.

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Чому фольга має різні сторони

Різні поверхні фольги роблять не спеціально. Так виходить через звичайний технологічний процес. Алюміній розкачують в тонкий листок фольги за допомогою важкого металевого ролика. Принцип схожий на розкачування тіста. Через це одна сторона фольги торкається катка, який полірує алюміній до блиску. Інша частина залишається матовою.

Фольга для запікання / Фото Hoztovary-opt

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Якою стороною фольга повинна торкатися продуктів

Більшість експертів сходяться на думці, що ви можете загортати фольгою продукти так, як вам подобається, адже на смак страви це не вплине.

Якщо ви загортаєте продукти так, щоб блискуча сторона торкалася їх – ви робите правильно. Але якщо матова частина фольги торкається продуктів – це також правильні дії, – стверджують спеціалісти Reynold's Kitchen.

Не існує правильного чи неправильного використання фольги / Фото Travel-dom

Це питання принципове лише під час використання фольги з антипригарним покриттям. У такому випадку краще викладати продукти так, щоб вони торкалися матової сторони фольги.